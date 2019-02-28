У Таїланді застрягли тисячі туристів через закрите небо над Пакистаном



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В аеропорту Таїланду застрягли туристи

В Thai Airways заявили, що відновлять рейси пізніше в четвер - після того як Китай надасть дозвіл на використання свого повітряного простору для польотів до Європи

У Таїланді застрягли тисячі туристів через скасування авіакомпанією Thai Airways International десятків рейсів до Європи на тлі ескалації індо-пакистанського конфлікту.

Про це повідомляє Reuters.

«У четвер тисячі туристів опинилися в скрутному становищі через скасування авіакомпанією Thai Airways International більше десятка рейсів до Європи після того як Пакистан закрив свій повітряний простір на тлі зростання напруженості в його відносинах з Індією», - йдеться в повідомленні.

Згідно із заявою авіакомпанії, на четвер було заплановано рейси в Лондон, Мюнхен, Париж, Брюссель, Мілан, Відень, Стокгольм, Цюрих, Копенгаген, Осло, Франкфурт і Рим. Пасажирам, які мали намір прямувати цими напрямками, довелося залишити головний міжнародний аеропорт Таїланду Суварнабхумі в пошуках альтернативних рейсів. Для мандрівників з обмеженими можливостями створено центр допомоги.

«Минулої ночі на реєстрацію прибуло близько 5000 пасажирів, але вони не змогли вилетіти. В основному це стосується рейсів авіакомпанії Thai Airways», - сказав журналістам начальник туристичної поліції аеропорту, полковник Умнарт Чомшай.

В Thai Airways заявили, що відновлять рейси пізніше в четвер - після того як Китай надасть дозвіл на використання свого повітряного простору для польотів до Європи. Рейси в напрямку Пакистану залишатимуться скасованими.

27 лютого між Індією та Пакистаном стався конфлікт у повітряному просторі над спірною територією в Кашмірі. Повідомляється про два збиті бойові літаки, причому подається різна інформація про інцидент і бойові втрати: в Нью-Делі заявляють, що обидві сторони втратили по одному літаку, в Ісламабаді стверджують, що обидва збиті літаки належать Індії.

На цьому тлі Пакистан перекрив свій повітряний простір.

Як відомо, Індія вже почала будувати бункери для сімей на кордоні з Пакистаном.

Українцям також порадили не їздити до ряду штатів в Індії.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку людських ресурсів Індії Пракаш Джаведекар заявив про те, що військово-повітряні сили країни нанесли авіаудар по табору терористів на території Кашміру, яка підконтрольна Пакистану.

Прем'єр Пакистану зробив різку заяву щодо нанесеного Індією авіаудару. Імран Хан назвав заяву Індії про те, що метою її авіанальоту був табір терористів в районі пакистанського міста Балакот, надуманою.

В Європейському союзі та Китаї закликали Індію і Пакистан до стриманості.

Сьогодні, 28 лютого, Пакистан обстріляв з мінометів населені пункти в індійському штаті Джамму і Кашмір.

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