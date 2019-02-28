Пакистан обстріляв з мінометів індійські території



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Між Пакистаном та Індією конфлікт переріс у збройне протистояння

Перестрілка тривала близько години

Сьогодні, 28 лютого, Пакистан обстріляв з мінометів населені пункти в індійському штаті Джамму і Кашмір. Повідомляє на ANI.

Видання пише, що зі сторони Індії була відповідь. Перестрілка почалася близько 6 ранку за місцевим часом в окрузі Пунч і тривала близько години.

Як відомо, Індія вже почала будувати бункери для сімей на кордоні з Пакистаном.

Українцям також порадили не їздити до ряду штатів в Індії.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку людських ресурсів Індії Пракаш Джаведекар заявив про те, що військово-повітряні сили країни нанесли авіаудар по табору терористів на території Кашміру, яка підконтрольна Пакистану.

Прем'єр Пакистану зробив різку заяву щодо нанесеного Індією авіаудару. Імран Хан назвав заяву Індії про те, що метою її авіанальоту був табір терористів в районі пакистанського міста Балакот, надуманою.

В Європейському союзі та Китаї закликали Індію і Пакистан до стриманості.

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