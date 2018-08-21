«Іноді дах їхав»: родичі «харківського стрілка» розповіли, що чоловік був агресивним



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Про захоплення чоловіка зброєю жоден у родині не знав

«Харківський стрілець» Олександр Поярков був агресивним, коли заглядав у чарку, та схильним до депресії.

Про це ТСН розповіли син та батько Пояркова.

Батько харківського стрільця - заступник директора одного з місцевих коледжів. Чоловік каже, не бачив його кілька місяців, бо посварився через право на спадок.

За словами батька, Поярков заглядав у чарку, впадав у депресію, а під час служби в армії навіть намагався вкоротити собі віку.

«Там у нього конфлікт стався з начальством, і він повісився. Суїцид. Але солдати побачили і вийняли з петлі його. У нього сильна депресія була», - розповів чоловік.

Старший син Пояркова від першого шлюбу Артем розповідає, що його батько був агресивним.

«Зі мною погано поводився. Не бив, але ображав. Коли випивав – «дах їхав» іноді, так що агресивним ставав. Коли не випиває - нормальна людина, а іноді інша людина прямо», - каже Артем.

Про захоплення Пояркова зброєю жоден у родині не знав. Хоча зізнаються - всі необхідні навички для її виготовлення той мав.

Як відомо, в ніч на 20 серпня чоловік влаштував стрільбу біля будівлі Харківської міськради. Він смертельно поранив поліцейського і важко поранив охоронця, а також стріляв у бік машини, що проїздила повз міськраду.

Чоловіка було застрелено поліцейськими. «Стрільцем» виявився місцевий житель Олександр Поярков.

За версією слідства, перед нападом на міськраду чоловік під впливом алкоголю під час сварки застрелив свою дружину. Вилучені на місці злочину гільзи аналогічні знайденим після нападу на міськраду.