Інспектори Держпродспоживслужби виявили фальсифіковане масло у магазинах



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Масло селянське солодковершкове «Карпатське» 73% жиру виявилося фальсифікатом

Держпродспоживслужба закликає громадян не купувати масло на стихійних ринках, а, придбаваючи таку продукцію в магазинах, звертати увагу на маркування

Держпродспоживслужба за останній період під час заходів державного нагляду продовжує виявляти випадки реалізації фальсифікованого масла солодковершкового у регіонах України.

Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Зокрема, інспектори Держпродcпоживслужби Житомирщини під час перевірки одного із закладів роздрібної торгівлі здійснили відбір зразка масла солодковершкового селянського з маркуванням: 73% жиру, виготовлене ТОВ «Терен Про», адреса потужностей виробництва: вул. Р. Шухевича, 2, с. Ременів, Кам’янко-Бузький р-н., Львівська обл.

«Результати лабораторних досліджень свідчать, що масло не відповідає вимогам за вмістом метилових ефірів жирних кислот. Крім того, встановлено, що суб’єкт господарювання за вищезазначеною адресою не зареєстрований як потужність із виробництва масла солодковершкового», - акцентували у профільному відомстві.

Держпродспоживслужба Вінницької області на прилавках магазинів виявила масло селянське солодковершкове «Карпатське» 73% жиру. На етикетці зазначалася, що виробником є ТОВ «Коломийський молочний завод» (вул. Карпатська, 21, м. Коломия, Коломийський район, Івано-Франківська обл.).

«Перевірка встановила, що на території Івано-Франківської області таке підприємство не зареєстроване як потужність та взагалі не існує», - констатували в Держпродспоживслужбі.

У Кіровоградській області фальсифіковане масло інспектори виявили під час позапланового заходу держконтролю потужності у супермаркеті та харчоблоці дошкільного навчального закладу, продукція вилучена з обігу .

Під час інспектування були відібрані зразки трьох марок масла для проведення лабораторних досліджень: масло солодковершкове «Селянське» з вмістом жиру 73% виробництва ТОВ «Вівальді Д», Хмельницька область; масло вагове селянське з вмістом жиру 72,5% виробництва ТОВ «Хеппі Мілк Плюс», Київська область; масло солодковершкове «Вершкова долина» з вмістом жиру 72,6% виробництва ДП «Старокостянтинівський молочний завод», Хмельницька область. Зразки продуктів виробництва ТОВ «Вівальді Д» і ДП «Старокостянтинівський молочний завод» відібрані в торговельних закладах у м. Кропивницький та м. Долинська, а зразок продукту виробництва ТОВ «Хеппі Мілк Плюс» - на харчоблоці дошкільного навчального закладу в м. Знам’янка.

«У всіх зразках виявлено невідповідність вимогам нормативної документації за тригліцеридним складом молочного жиру, що є порушенням законодавства про безпечність та якість харчових продуктів та, відповідно, розцінюється як фальсифікація. До того ж один із зразків (ТОВ «Хеппі Мілк Плюс») не відповідав вимогам за фактичними мікробіологічними показниками, причиною чого могло стати порушення температурного режиму під час зберігання», - підкреслили у профільному відомстві.