Інститут Нацпам’яті обурився через «радянський» одяг Adidas

Adidas приурочив до ЧС-2018 з футболу в Росії випуск лінійки спортивного одягу з буквами USSR і зображенням державного герба вже неіснуючого Радянського Союзу

Український інститут національної пам’яті звернувся з листом до дочірнього підприємства «Adidas –Україна» і нагадав про відповідальність за поширення в Україні продукції з використанням заборонених символів комуністичного тоталітарного режиму. Про це повідомила прес-служба Інституту. Звернення з’явилося після появи



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Adidas приурочив до ЧС-2018 з футболу в Росії випуск лінійки спортивного одягу з буквами USSR і зображенням державного герба вже неіснуючого Радянського Союзу

Український інститут національної пам’яті звернувся з листом до дочірнього підприємства «Adidas –Україна» і нагадав про відповідальність за поширення в Україні продукції з використанням заборонених символів комуністичного тоталітарного режиму. Про це повідомила прес-служба Інституту.

Звернення з’явилося після появи інформації про виготовлення компанією серії спортивного одягу із зображенням державного герба Радянського Союзу та напису USSR до Чемпіонату світу з футболу.

У випадку виявлення фактів поширення (реалізації) подібних товарів (продукції) компанії Adidas на території України Український інститут національної пам’яті буде змушений звертатися до правоохоронних органів щодо притягнення до відповідальності винних осіб у встановленому порядку.

«Ідея виготовити одяг прикрашений нацистською свастикою не мала б шансів на втілення в компанії Adidas. Тому, що в рідній для неї Німеччині, яка пройшла через процеси денацифікації — це порушення не лише юридичних, але й моральних норм. Для мешканців України та інших країн таким же порушенням є використання радянської символіки під якою вбито мільйони наших земляків», — наголошує голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

Нагадаємо, у газеті Верховної Ради «Голос України» за 20 травня 2015 року було опубліковано чотири закони, які забороняють радянську символіку, засуджують комуністичний режим, відкривають архіви радянських спецслужб та визнають борцями за незалежність України УПА й інші організації.