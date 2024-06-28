Інститут серця отримав від Дениса Парамонова та SMK Group обладнання на 5 млн грн

Фахівці Інституту серця тепер зможуть проводити швидку та якісну діагностику пацієнтів перед складними операціями

Меценат Денис Парамонов разом з SMK Group передали Інституту серця обладнання японського виробництва, що коштує майже 5 млн грн. Воно надасть змогу якісно та швидко робити діагностику пацієнтам, які потребують серйозних операцій. Про це повідомляється на сайті Благодійного фонду Дениса Парамонова.

Нещодавно до мецената Дениса Парамонова звернулось керівництво Інституту серця з проханням допомогти в забезпеченні дороговартісним обладнанням, адже самотужки медустанова його придбати не в змозі. Це сталось під час проведення акції «Tesla за донат», що ініціював меценат, віддавши на благодійність власний електрокар, а сама акція дозволила зібрати понад 2 млн грн на дитячі лікарні. Проте, Денис Парамонов вирішив також відгукнутися і на прохання Інституту серця, виділивши разом з SMK Group майже 5 млн грн на придбання ендоскопічних пристроїв, а саме – відеогастроскопа та відеобронхоскопа.

«Це обладнання було вкрай потрібне для Інституту серця, адже пацієнти, які стоять в черзі на пересадку серця, нирок чи печінки, не можуть чекати. Саме тому разом з SMK Group ми оперативно відреагували на прохання керівництва цієї медустанови, виділивши майже 5 млн грн на придбання потрібного обладнання і вже передали його», – розповідає меценат та засновник благодійного фонду Денис Парамонов.

У свою чергу директор Інституту серця Борис Тодуров зазначив, що наразі вони не можуть собі дозволити за бюджетні кошти таке дороговартісне обладнання.

«Але це обладнання вкрай необхідне для обстеження майже усіх хворих, які надходять до Інституту серця. Тому особисто дякую Денису Парамонову та його фонду за такий коштовний подарунок який, я впевнений, врятує тисячі життів. Адже за рік за допомогою цього обладнання буде обстежено як мінімум 2-3 тисячі пацієнтів», – підкреслив Борис Тодуров.

Тому тепер за допомогою переданих Фондом Дениса Парамонова відеогастроскопа та відеобронхоскопа фахівці Інституту серця зможуть проводити швидку та якісну діагностику пацієнтів перед складними операціями. Усе обладнання японського виробництва і є одним з найкращих на ринку медичного оснащення.

«Такі пристрої встановлені у багатьох клініках Європи і тепер українці, які потребують складних операцій, також зможуть проходити передопераційне обстеження за допомогою найсучаснішого японського устаткування, – додає меценат Денис Парамонов. – Здорова нація – запорука розвитку країни зараз і в майбутньому. Тому ми продовжимо забезпечувати лікарні України, щоб пацієнти мали доступ до якісних медичних послуг».

Нагадаємо, нещодавно було проведено акцію «Tesla за донат», ініціатором якої став меценат Денис Парамонов, задля збору коштів на лікарні. В рамках акції він віддав на благодійність власний електрокар. Тоді було зібрано понад 2 млн грн і за рішенням Дениса Парамонова усі ці кошти будуть направлені на придбання медичного обладнання для дитячих лікарень, адже сама акція була приурочена до Дня захисту дітей.

На сьогодні Благодійний фонд Дениса Парамонова у співпраці з партнерами, зокрема, БФ молодіжної ініціативи «Надія», допоміг вже понад 350 лікарням з 20 регіонів країни. Причому, дороговартісне медичне обладнання та різноманітне медоснащення передається не лише до лікарень великих міста, але й до медустанов невеличких міст та селищ.