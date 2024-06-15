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Reuters: Південна Корея і США б'ють тривогу щодо зв'язків між КНДР і Росією

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Reuters: Південна Корея і США б'ють тривогу щодо зв'язків між КНДР і Росією
Путін збирається відвідати Північну Корею вже наступного тижня
фото з відкритих джерел

Південна Корея та США домовилися рішуче реагувати на провокації КНДР

Майбутній візит президента Росії до Північної Кореї може призвести до поглиблення військових зв'язків між двома країнами, порушуючи резолюції Ради Безпеки ООН, попередили офіційні особи Південної Кореї та США. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що заступник міністра закордонних справ Південної Кореї Кім Хон Гюн в екстреній телефонній розмові із заступником держсекретаря США Куртом Кемпбеллом заявив, що візит Путіна не повинен призвести до розширення військового співробітництва між Пхеньяном і Москвою, повідомляє міністерство закордонних справ Сеула.

Підтримуючи стурбованість Кіма, Кемпбелл пообіцяв продовжувати співпрацю для розв'язання потенційної регіональної нестабільності та проблем, спричинених поїздкою.

«Уважно відстежуючи відповідні події, обидві сторони домовилися рішуче реагувати на провокації КНДР щодо Південної Кореї та дії, що посилюють напруженість у регіоні, шляхом тісної співпраці», – йдеться в заяві міністерства.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін цього місяця збирається відвідати Північну Корею, після чого, ймовірно, одразу здійснить до В'єтнаму. Про це пише Reuters з посиланням на росЗМІ.

До слова, Північна Корея відправила до Росії контейнери, які можуть вмістити майже 5 млн артилерійських снарядів. Про російському диктатору Володимиру Путіну мало і він, ймовірно, попросить ще більше під час свого візиту до Пхеньяна. Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік в інтерв'ю Bloomberg.

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Теги: подарунок диктатор Північна Корея путін війна Південна Корея міністр

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