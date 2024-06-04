Головна Новини
search button user button menu button

Денис Парамонов підбив підсумки розіграшу «Tesla за донат»

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Денис Парамонов підбив підсумки розіграшу «Tesla за донат»
У рамках акції Денис Парамонов віддав на благодійність свій електрокар Tesla model 3
фото з відкритих джерел

Денис Парамонов та SMK Group витратять 5 млн грн на обладнання для Інституту серця

Благодійна акція Фонду Дениса Парамонова «Tesla за донат» зібрала понад 2 млн грн. Крім того, за рішенням бізнесмена та мецената Дениса Парамонова, ще 5 млн грн буде направлено на придбання сучасного обладнання для Інституту серця. Про це бізнесмен повідомив у своєму Facebook.

«Під час акції до нас звернулося безліч лікарень, всі запити систематизовані й оброблені. Серед заявок було і прохання від Інституту серця – центра трансплантології України. Команда медзакладу виконує найбільшу кількість трансплантацій серця, нирок та печінки, робить найскладніші операції й дітям. Чекати таке оснащення не може, воно потрібне тут і зараз. Воно рятує життя кожної хвилини. Тому я і SMK Group виділяємо додатково 5 млн грн на оснащення для цього флагмана трансплантології України», – заявив Денис Парамонов.

Нагадаємо, у рамках акції Денис Парамонов віддав на благодійність свій електрокар Tesla model 3. Переможцем став киянин Дмитро Шміло.

«Вважаю, що ми досягли основної мети акції – вкотре звернули увагу на потребу допомоги лікарням, адже наразі перед державою стоять дуже важливі виклики, тому благодійні фонди й меценати мають підтримувати та допомагати як ніколи. І мене вчергове приємно вразило те, що дуже багато українців брали участь в акції не заради виграшу електрокара, а просто, щоб долучитися до доброї справи. Ми реєстрували безліч випадків, коли люди під час донату робили примітку, щоб їх не записували до учасників розіграшу. Це було від чистого серця і виключно для допомоги закладам охорони здоров’я. Було дуже приємно бачити серед учасників розіграшу медпрацівників, лікарів, керівників лікарень, з якими фонд давно працює. Таким чином вони підтримували себе і своїх колег, розуміючи мету, довіряючи репутації нашого Благодійного фонду», – відмітив Денис Парамонов.

4 фото
На весь екран
Денис Парамонов підбив підсумки розіграшу «Tesla за донат»

Підтримка лікарень країни в рамках медичного напрямку діяльності Фонду Дениса Парамонова не припиняється. За 2 роки понад 350 закладів охорони здоров'я з 20 областей України отримали різноманітне обладнання та витратні матеріали завдяки Фонду та його партнерам.

«Ми отримуємо дуже багато заявок від різних медичних установ країни – всім їм потрібне найновіше обладнання, адже за бюджетні кошти не завжди можна придбати те, що потрібно, – зазначає Парамонов. – Саме тому ми аналізуємо всі ці заявки та намагаємося якнайшвидше виконати їх. Подекуди доводиться замовляти обладнання з-за кордону. Звичайно, ресурсів для цього потрібно дуже багато. Я витрачаю чимало власних коштів, але також проводимо різноманітні розіграші, залучаючи донати українців».

Нагадаємо, минулого року меценат Денис Парамонов віддав на благодійність Бентлі. Тоді цей автомобіль преміум класу розіграли серед учасників акції «Задонатив на лікарні – їздиш на Бентлі». Переможцем став одесит Олександр Верескля. Тоді акція дозволила зібрати понад 2,7 млн грн. Всі ці кошти за рішенням Дениса Парамонова було використано для придбання обладнання для десяти медичних установ країни. Наприклад, Гадяцькій лікарні в Полтавській області було подаровано новітній електрокардіограф, а один із медичних закладів Старокостянтинова у Хмельницькій області отримав надсучасний УЗД-датчик.

Теги: бізнесмен благодійність меценат Tesla автомобіль акція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підозрюваний бізнесмен перебуває під вартою
Коломойський отримав підозру в організації замовного вбивства
8 травня, 10:31
Два нові, сучасні апарати штучної вентиляції легенів передали в Обласну клінічну лікарню імені Мечникова, ще один – у Дніпропетровську лікарню швидкої допомоги
Медобладнання від фондів молодіжної ініціативи «Надія» та Дениса Парамонова рятує життя захисників Волонтерська ініціатива
13 травня, 13:00
Нолан Арбо повідомив, що отримав більше незалежності у діях
Перший пацієнт із нейрочіпом у мозку розповів, як змінилось його життя
27 травня, 08:33
Законопроєкт передбачає дієвий механізм відшкодування страхових виплат
Верховна Рада схвалила реформу автострахування
21 травня, 14:39
Будівництво житлового комплексу Happy House
«Щасливий» довгобуд. Інвестори зловили відомого забудовника на обмані (фото)
14 травня, 16:19
15 травня святкують Міжнародний день сім'ї
15 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 травня, 00:10
Стрілкою позначена автівка, яка зупинилася посеред дороги, чим привернула увагу патрульних
У Києві патрульні врятували чоловіка, якому стало зле за кермом (відео)
24 травня, 13:15
Українці, що везуть перфоманс про звірства РФ європейськими містами, потрапили У ДТП у Франції
У Франції активісти, що показують виставку про звірства РФ, потрапили у загадкову ДТП (фото)
21 травня, 14:53
Денис Парамонов розіграє електрокар Tesla 1 червня: встигни взяти участь
Денис Парамонов: До завершення акції «Tesla за донат» залишилось п’ять днів Волонтерська ініціатива
28 травня, 12:20

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
403K
Які країни відмовилися їхати на український саміт миру (список)
23K
Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
11K
Суд визнав ухилянтом батька дитини з інвалідністю. Деталі справи
8436
Вигадані довідки. Уряд влаштував пекло військовозобов’язаним і спровокував скандал
7938
Харків втратив власну електрогенерацію – Терехов
5063
Про що Путін просив Сі Цзіньпіна на зустрічі: подробиці візиту диктатора до Китаю

Новини

Денис Парамонов підбив підсумки розіграшу «Tesla за донат»
Сьогодні, 10:16
Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
Сьогодні, 06:42
ДТЕК повідомив про наслідки останнього масованого обстрілу по енергетиці
2 червня, 15:24
Для відновлення енергосистеми потрібна допомога світової спільноти – ДТЕК
2 червня, 12:23
Президент «Укрметалургпрому» оцінив наслідки зобовʼязання для промисловості імпортувати 80% електроенергії
1 червня, 15:11
За останні місяці борги на балансуючому ринку електроенергії зросли на 1 млрд грн – «Укренерго»
1 червня, 13:22

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua