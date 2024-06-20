Спадкоємиця корпорації BASF планує роздати десятки мільйонів доларів
За даними Forbes, Марлен Енгельхорн успадкувала статки в $ 4,2 млрд
Спадкоємниця BASF віддасть частину свого статку на благодійність. Йдеться про 32-річну Марлен Енгельхорн – спадкоємницю засновника німецького хімічного концерну BASF Фрідріха Енгельхорна. За даними Forbes, успадковані нею минулого року статки оцінюються в $4,2 млрд.
На думку Марлен, жодна людина одноосібно такими сумами не повинна володіти. Поки щоправда, Марлен планує роздати лише $27 млн. Для того, щоб розподілити кошти, вона звернулася за допомогою до мешканців Австрії. В результаті було створено спеціальний комітет, пише місцеве видання Kronen Zeitung.
«Мільйони євро зі спадщини Енгельхорн було розподілено між 77 організаціями. Спрямованість у них різна, хоча всі тією чи іншою мірою ліберальні – деякі виступають проти глобалізації та дискримінації, інші підтримують систему охорони здоров'я, доступне житло, права жінок, захист довкілля тощо.
Більшість організацій отримають кошти протягом найближчих років. Зокрема, велику частку грошей, близько $1,6 млрд, отримала австрійська асоціація охорони природи. Гроші будуть спрямовані на підтримку ініціативи «купівля природи», згідно з якою природні території Австрії, зокрема, прибережні ліси та болота, слід викуповувати та таким чином убезпечувати від знищення та забудови.
Для того, щоб вирішити, яким саме організаціям спрямують кошти, створили комітет із 50 осіб, він отримав назву «Добра порада з перерозподілу». Робота комітету та супутні витрати були покриті із зазначеної суми. Основна проблема, яку швидко усвідомили учасники ради, – це те, що майже 25 млн. євро - не така вже й велика сума: пропозицій, кому виділити кошти, було дуже багато.
Сама спадкоємиця-мільйонерка планує почати трудове життя. У письмовій заяві для преси Енгельхорн заявила: «Значна частина мого успадкованого багатства завдяки моєму народженню дала мені певну владу. Це суперечить усім демократичним принципам, і тепер кошти перерозподілено відповідно до демократичних цінностей».
До слова, найбільший у світі хімічний концерн BASF продає свою дочірню компанію в Росії «БАСФ Схід» російському виробнику лакофарбових матеріалів «Лакра Синтез». Компанію «БАСФ Схід» заснували у 1999 році, і вона займається виробництвом фарб, лаків та аналогічних матеріалів для нанесення покриттів, поліграфічних фарб та мастик. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну BASF оголосила про намір згорнути всю діяльність у Росії та Білорусі, крім виробництва добавок для харчової промисловості.
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