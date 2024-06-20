Спадкоємиця корпорації BASF планує роздати десятки мільйонів доларів

За даними Forbes, Марлен Енгельхорн успадкувала статки в $ 4,2 млрд

Спадкоємниця BASF віддасть частину свого статку на благодійність. Йдеться про 32-річну Марлен Енгельхорн – спадкоємницю засновника німецького хімічного концерну BASF Фрідріха Енгельхорна. За даними Forbes, успадковані нею минулого року статки оцінюються в $4,2 млрд.

На думку Марлен, жодна людина одноосібно такими сумами не повинна володіти. Поки щоправда, Марлен планує роздати лише $27 млн. Для того, щоб розподілити кошти, вона звернулася за допомогою до мешканців Австрії. В результаті було створено спеціальний комітет, пише місцеве видання Kronen Zeitung.

«Мільйони євро зі спадщини Енгельхорн було розподілено між 77 організаціями. Спрямованість у них різна, хоча всі тією чи іншою мірою ліберальні – деякі виступають проти глобалізації та дискримінації, інші підтримують систему охорони здоров'я, доступне житло, права жінок, захист довкілля тощо.

Більшість організацій отримають кошти протягом найближчих років. Зокрема, велику частку грошей, близько $1,6 млрд, отримала австрійська асоціація охорони природи. Гроші будуть спрямовані на підтримку ініціативи «купівля природи», згідно з якою природні території Австрії, зокрема, прибережні ліси та болота, слід викуповувати та таким чином убезпечувати від знищення та забудови.

Марлен Енгельхорн – німецько-австрійська активістка та журналістка. Вона неохоче розкриває інформацію про своє особисте життя. Однак відомо, що вона народилась у 1992 році у Відні, вивчала німецьку мову у Віденському університеті, працювала у сфері репетиторства та мовної підготовки. Марлен Енгельхорн успадкувала статки від бабусі Траудль Енгельхорн-Вечіатто, вдови засновника BASF, яка померла у 2022 році. Forbes оцінював капітал Траудль у $4.2 млрд. Скільки із цього дісталося Марлен, невідомо.

Марлен є великою прихильницю введення податку на багатство по всьому світу і активно обстоює цю позицію у ЗМІ. Ще у 2022 році Енгельхорн заявила, що роздасть 90% свого спадку, оскільки «ніяк не доклалася до того, щоб заробити ці гроші». Австрія – одна із небагатьох країн, яка не бере податок за спадок. Тож Марлен вирішила поділитися багатством із громадянами сама. «Якщо політики не роблять свою роботу і не розподіляють кошти, я зроблю це сама», – казала жінка.

Для того, щоб вирішити, яким саме організаціям спрямують кошти, створили комітет із 50 осіб, він отримав назву «Добра порада з перерозподілу». Робота комітету та супутні витрати були покриті із зазначеної суми. Основна проблема, яку швидко усвідомили учасники ради, – це те, що майже 25 млн. євро - не така вже й велика сума: пропозицій, кому виділити кошти, було дуже багато.

Сама спадкоємиця-мільйонерка планує почати трудове життя. У письмовій заяві для преси Енгельхорн заявила: «Значна частина мого успадкованого багатства завдяки моєму народженню дала мені певну владу. Це суперечить усім демократичним принципам, і тепер кошти перерозподілено відповідно до демократичних цінностей».

До слова, найбільший у світі хімічний концерн BASF продає свою дочірню компанію в Росії «БАСФ Схід» російському виробнику лакофарбових матеріалів «Лакра Синтез». Компанію «БАСФ Схід» заснували у 1999 році, і вона займається виробництвом фарб, лаків та аналогічних матеріалів для нанесення покриттів, поліграфічних фарб та мастик. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну BASF оголосила про намір згорнути всю діяльність у Росії та Білорусі, крім виробництва добавок для харчової промисловості.