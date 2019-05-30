Інтерес до державних цінних паперів РФ зменшився



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Зменшенню інтересу до державних цінних паперів РФ сприяла нова практика продажу боргових зобов’язань

В рамках торгів облігацій федерального займу (ОФЗ) 29 травня російському міністерству фінансів вдалося продати цінних паперів лише на 45,5 млрд доларів. Востаннє мінфін РФ займав такі невеликі об’єми в лютому.

Так, трирічних облігацій було продано на суму в лише 17,6 млрд рублів. Водночас 15-річних облігацій було продано на суму в 27,9 млрд рублів. Відсоток за короткостроковими цінними паперами складав 7,65%, а за довгостроковими 8,2%, пише російське видання «Коммерсантъ».

Причиною такого зменшення інтересу стало рішення мінфіну РФ повернутися до аукціонів із установленими лімітами об’єму продажів. Окрім того, зменшенню інтересу іноземців до російських ОФЗ сприяло загострення торгівельного конфлікту між США і КНР. В таких умовах нерезиденти більш обережно заходять в іноземні боргові цінні папери.

Нагадаємо, майже половині сімей в Росії - 48,2% - грошей вистачає тільки на їжу і одяг, але на товари тривалого споживання (наприклад, на смартфон, холодильник, пральну машину, меблі і ін.) фінансових ресурсів уже бракує, свідчать дані доповіді Росстату про розподіл домогосподарств за оцінкою фінансового становища за четвертий квартал 2018 року.