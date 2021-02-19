Ядерна угода з Іраном: адміністрація Байдена готова повернутися до переговорів

Сполучені Штати приймуть запрошення ЄС взяти участь у засіданні для обговорення ядерної програми Ірану

Вашингтон скасовує низку рішень про введення дипломатичних санкцій проти Тегерана, ініційованих колишнім держсекретарем Майком Помпео

Адміністрація президента США Джо Байдена висловила готовність приєднатися до переговорів з Іраном та іншими державами щодо повернення Штатів до ядерної угоди (JCPOA).

Про це заявив речник Державного департаменту США в коментарі The Hill.

«Сполучені Штати приймуть запрошення Верховного представника Європейського Союзу взяти участь у засіданні P5+1 та Ірану для обговорення дипломатичного шляху стосовно ядерної програми Ірану», – заявив офіційний представник зовнішньополітичного відомства США.

Заява Держдепу означає, що адміністрація Байдена робить ще один послідовний крок до скасування рішення попереднього уряду щодо виходу США з домовленості JCPOA у 2018 році.

За даними офіційного джерела, держсекретар в останній розмові з європейськими міністрами закордонних справ погодився, що іранська ядерна угода «є ключовим досягненням багатосторонньої дипломатії».

Також повідомляється, що Вашингтон скасовує низку рішень про введення дипломатичних санкцій проти Тегерана, ініційованих колишнім держсекретарем Майком Помпео. У тому числі знімаються певні обмеження на поїздки іранських чиновників до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку.

Раніше Іран заявив, що не збирається повертатися до ядерної угоди до скасування санкцій США.

До цього Джо Байден сказав, що не має наміру скасовувати санкції проти Ірану, які запровадив 45-й президент Дональд Трамп, допоки Тегеран продовжує займатися збагаченням урану.

На думку Байдена, це має підштовхнути Іран до переговорів про виконання угоди Спільного всеосяжного плану дій щодо ядерної програми Тегерану.

Як відомо, угода 2015 року між Іраном та іншими країнами вимагала від Тегерану обмежитися виробництвом низькозбагаченого урану, придатного тільки для цивільних цілей, в обмін на зняття міжнародних санкцій.

Попри це, Іран почав збагачення урану до 20%, що набагато перевищує межу в 3,67%, встановлену в ядерній угоді.

Після того, як президент Дональд Трамп вивів США з угоди, Іран заявив, що більше не відчуває себе зв'язаним угодою.

До слова, у лютому 2021 року США та Росія продовжили ядерну угоду ще на п'ять років.