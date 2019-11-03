В Ірані виключають переговори зі США



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Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї

Верховний лідер Ірану заявив, що Іран буде зберігати заборону на будь-які переговори з США

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що його країна буде зберігати заборону на будь-які переговори зі США.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Він вважає, що «один із способів блокувати політичну інфільтрацію США – заборонити будь-які переговори».

«Це означає, що Іран не буде піддаватися тиску Америки. Ті, хто вважає переговори з США вирішенням кожної проблеми, безумовно, помиляються. З діалогом зі США нічого не вийде, тому що вони точно не поступляться», – додав верховний лідер.

Нагадаємо, нещодавно Сполучені Штати Америки ввели санкції проти будівельного сектора Ірану. Американський держсекретар Майк Помпео вважає, що нові санкції дозволять зберегти нагляд за громадянської ядерною програмою Ірану. Під обмеження потрапили чотири види матеріалів, що Тегеран використовує в своїй програмі з виробництва ракет і ядерної зброї.