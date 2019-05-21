Іран учетверо збільшив виробництво урану



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тегеран може вийти за межі обмежень запасів урану, встановлених ядерною угодою

Іран збільшив виробництво низькозбагаченого урану в чотири рази, про що поінформував Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). Про це повідомили в понеділок, 20 травня, іранські ЗМІ, передає DW.

У МАГАТЕ поки не прокоментували цю інформацію. Водночас, як зазначає видання, «збільшення виробництва в чотири рази може означати, що Іран, імовірно, вийде за межі обмежень запасів урану, встановлених ядерною угодою».

Представник Організації з атомної енергії Ірану Бехруза Камальванді заявив, що зазначене рішення не означає, що Тегеран використовуватиме більшу кількість центрифуг за обмежену атомною угодою.

Водночас, з його слів, протягом кількох тижнів Іран досягне максимально дозволеного, згідно з умовами договору, обсягу запасів низькозбагаченого урану - 300 кілограмів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав Іран ніколи більше не погрожувати його країні, оскільки у разі війни «Ірану настане офіційний кінець».

Розвідка США засвідчила підвищену активність Ірану та його представників, яких офіційні особи США сприймають як загрозу проти американських цілей у регіоні.

Раніше Іран оголосив, що припиняє дотримуватися частини обмежень щодо своєї ядерної програми, і пригрозив посилити ядерну діяльність, якщо країни-учасниці ядерної угоди не захистять Тегеран від санкцій США.