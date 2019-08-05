Іран заявив, що затримав танкер з Іраку



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У свою чергу міністерство нафти Іраку заявило, що не причетне до затриманого судна

Якщо повідомлення підтвердиться, іракський танкер буде третім іноземним судном, яке захопив Іран за останні тижні

Іран заявив, що напередодні затримав іракський танкер і семеро моряків за «контрабанду пального для деяких арабських країн».

Про це повідомляє BBC.

У свою чергу міністерство нафти Іраку заявило, що не причетне до затриманого судна і що працює над тим, щоб зібрати інформацію про це.

Інцидент трапився на тлі посиленої напруженості внаслідок посилення санкцій США проти нафтового сектору Ірану. Санкції були застосовані після одностороннього виходу Вашингтону із ядерної угоди 2015 року.

Якщо повідомлення підтвердиться, іракський танкер буде третім іноземним судном, яке захопив Іран за останні тижні.

Нагадаємо, раніше НАТО закликав Іран повернути захоплені нещодавно два комерційні танкери. Вчинок Тегерану в Альянсі вважають «явним викликом міжнародній свободі судноплавства».

Джерело: Європейська правда