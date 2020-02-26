Існує реальний ризик повернення Приватбанку олігарху Коломойському – голова правління Крумханзл



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Голова правління Приватбанку Петр Крумханзл розповів про ситуацію навколо державного банку

«Я не впевнений, що Зеленський має правильну картину, тому що та картина, яку він має, виходить від його оточення», - сказав голова правління Приватбанку

Якщо націоналізацію Приватбанку скасують, Україні загрожують «втеча капіталу» та девальвація гривні.

Про це виданню Financial Times розповів голова правління Приватбанку Петр Крумханзл.

Крумханзл підкреслив, що є реальний ризик повернення банку ексвласникам Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, або що вони отримають щедру компенсацію.

«Для кредиторів та іноземних інвесторів справа Приватбанком стала індикатором щирості президента Зеленського щодо боротьби з корупцією та реформування економіки», - йдеться у статті Financial Times.

За словами Крумханзла, якщо Київ не виконає попередніх домовленостей з МВФ у рамках нової програми на 5.5 млрд доларів, то може не отримати цих грошей.

«Якщо ситуація піде не так, як планувалось, то дуже велика ймовірність, що Україна не отримає грошей МВФ», - підкреслив він.

Він заявляє, що у такому випадку довіру до українського уряду буде підірвано, і інвестори почнуть виводити свої гроші з країни.

Це, за його словами, буде ударом для фінансовго сектора та призведе до девальвації гривні.

«Під тиском західних донорів Зеленський заявив, що підтримує націоналізацію Приватбанку, але він був менш категоричним щодо гарантій того, що її не можна скасувати», - пише видання.

«Я не впевнений, що Зеленський має правильну картину, тому що та картина, яку він має, виходить від його оточення», - сказав голова правління Приватбанку.

Як повідомляв «Главком», 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши у судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію Приватбанку. Розгляд цієї справи тривав з червня 2017 року, її розмір перевищував 50 томів.

Згодом Окружний адмінсуд пояснив своє рішення щодо Приватбанку. Зокрема спікер-суддя Богдан Санін заявив, що «відповідачі по справі не довели неплатоспроможність банку».

Сам текст рішення Окружного адмінсуду Києва досі залишається засекречений на підставі пункту чотири частини першої статті 7 закону України «Про доступ до судових рішень».

Наприкінці листопада олігарх Ігор Коломойський заявив, що поверне у свою власність Приватбанк у найближчому майбутньому.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук 22 листопада під час виступу в Королівському інституті з міжнародних справ (Chatham House, Лондон) у контексті судових процесів довкола Приватбанку сказав, що в уряду «є стратегії, і ми готові до будь-якого розвитку подій».

11 грудня 2019 року Кабінет міністрів подав у парламент законопроєкт, який врегулює виведення з ринку неплатоспроможних банків та не дозволить повертати їх ексвласникам.

Як повідомлялося раніше, в МВФ заявили, що Україна має покарати колишніх власників Приватбанку, бо у 2016 році, після націоналізації ПриватБанку, уряд докапіталізував його на $5,5 мільярда коштами платників податків. Адже тоді ліквідувати Приватбанк було неможливо через його ключову роль у банківській системі.

Нещодавно олігарх і колишній власник Приватбанку Ігор Коломойський заявив, що впевнений у тому, що йому вдасться повернути собі право власності на банк.

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