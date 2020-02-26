Підприємець Алекс Ровт подав позов до Дубінського та телеканалу «1+1»



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Алекс Ровт - українсько-американський підприємець єврейського походження, мільярдер, власник низки великих підприємств у галузі хімічної промисловості

З метою забезпечення позову громадянин США Алекс Ровт просить Федеральний суд США накласти арешт на все майно відповідачів

Федеральний суд США прийняв до розгляду позов Алекса Ровта до народного депутата Олександра Дубінського, авторів програми «Гроші» та телеканалу «1+1» щодо розповсюдження завідомо неправдивої інформації стосовно нього. Про це написав колишній очільник Закарпатської ОДА Геннадій Москаль у Facebook.

З метою забезпечення позову громадянин США Алекс Ровт просить накласти арешт на все майно відповідачів.

Москаль додав, що позивач також просить Федеральний суд США витребувати й прийняти до розгляду справу, яка порушена 20 жовтня 2019 року судом штату Делавер (№2019-0377) щодо відмивання на території США коштів, отриманих злочинним шляхом кінцевим беніфеціаром «1+1» Ігорем Коломойським. Кошти у розмірі $607 перераховувались через «Приватбанк», а 46 мільйонів з них належали «Кварталу-95».

Алекс Ровт, за словами Москаля, подав аналогічні позови до тих самих відповідачів також і до Солом’янського та Подільського районного судів Києва.

«Можна вже робити ставки на те, які суди швидше розглянуть ці справи — українські чи американський?», - запитує колишній губернатор Закарпаття.

Москаль додав, що також подав клопотання, «щоб при залученні мене в даній справі на території США всі витрати на переліт і проживання було покладено на відповідачів. Я попереджав: не викликайте вовка з лісу! Бо він може й вийти…»,- резюмував він.

Крім того, Геннадій Москаль надав копії перших і кількох останніх сторінок ухвали суду.