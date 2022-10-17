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Резніков звернувся до світу після атаки дронів на Україну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Резніков звернувся до світу після атаки дронів на Україну
фото: Громадське

Резніков: «Росія та Іран об'єднуються, щоб поширювати терор і смерть»

Після масованої ранкової атаки дронів на Україну, міністр оборони України Олексій Резніков закликав усі демократичні країни та інтелектуалів світу об’єднатися заради перемоги над злом, яке несе терор. Про це він написав у Твіттері.

«Росія та Іран об'єднуються, щоб поширювати терор і смерть. «Шахед-136» — лише один із їхніх інструментів, поряд із «Калібром», «Іскандером», ракетами «Х», безпілотниками «Моджахер-6», «Фатех-110», «Золфагар». Демократії та найсвітліші уми світу мають об’єднатися, щоб відбити ці атаки та перемогти зло», – наголосив Резніков.

Як повідомлялось, у понеділок зранку в Києві зафіксовано чотири удари дронами-камікадзе. Є влучання у житловий будинок у Шевченківському районі, наразі відомо про трьох загиблих.

Нагадаємо, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. 

 

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