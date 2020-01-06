Італія подала заявку до ЮНЕСКО про визнання еспресо культурною спадщиною



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У країні хочуть зберегти італійську ідентичність напою

Ііталійці вирішили визнати еспресо частиною нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Про це заявила Euronews член Консорціуму з охорони традиційної італійської кави еспресо Іларія Данесі.

Кава - другий вживаний напій у світі після води. Народження першої машини еспресо, винайденої в Італії наприкінці 19 століття, сприяло її світовій популярності.

За її словами, вони прагнуть повернути еспресо «італійську ідентичність».

«Це тому, що еспресо походить від творчості італійців», - сказала вона.

Стояти в барі і пити каву еспресо - те, від чого італійці ніколи не відмовляться. Це відрив від повсякденного життя, і це часто привід зустрітися, щоб обговорити бізнес або поговорити з другом. І найголовніше: це дешево, тому незалежно від вашого походження еспресо можуть насолоджуватися всі через його доступність.

Слід зазначити, що кава еспресо має характерний «крем» на поверхні.

Рішення має бути ухвалено за кілька місяців.

У грудні 2017-го ЮНЕСКО ухвалила рішення про те, що неаполітанська піца - частина нематеріальної культурної спадщини.