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    Італія подала заявку до ЮНЕСКО про визнання еспресо культурною спадщиною

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    Італія подала заявку до ЮНЕСКО про визнання еспресо культурною спадщиною

    У країні хочуть зберегти італійську ідентичність напою

    Ііталійці вирішили визнати еспресо частиною нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

    Про це заявила Euronews член Консорціуму з охорони традиційної італійської кави еспресо Іларія Данесі.

    Кава - другий вживаний напій у світі після води. Народження першої машини еспресо, винайденої в Італії наприкінці 19 століття, сприяло її світовій популярності.

    За її словами, вони прагнуть повернути еспресо «італійську ідентичність».

    «Це тому, що еспресо походить від творчості італійців», - сказала вона.

    Стояти в барі і пити каву еспресо - те, від чого італійці ніколи не відмовляться. Це відрив від повсякденного життя, і це часто привід зустрітися, щоб обговорити бізнес або поговорити з другом. І найголовніше: це дешево, тому незалежно від вашого походження еспресо можуть насолоджуватися всі через його доступність.

    Слід зазначити, що кава еспресо має характерний «крем» на поверхні.

    Рішення має бути ухвалено за кілька місяців.

    У грудні 2017-го ЮНЕСКО ухвалила рішення про те, що неаполітанська піца - частина нематеріальної культурної спадщини. 

    бізнес Італія машини ЮНЕСКО Euronews
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