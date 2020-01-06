Італія подала заявку до ЮНЕСКО про визнання еспресо культурною спадщиною
У країні хочуть зберегти італійську ідентичність напою
Ііталійці вирішили визнати еспресо частиною нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.
Про це заявила Euronews член Консорціуму з охорони традиційної італійської кави еспресо Іларія Данесі.
Кава - другий вживаний напій у світі після води. Народження першої машини еспресо, винайденої в Італії наприкінці 19 століття, сприяло її світовій популярності.
За її словами, вони прагнуть повернути еспресо «італійську ідентичність».
«Це тому, що еспресо походить від творчості італійців», - сказала вона.
Стояти в барі і пити каву еспресо - те, від чого італійці ніколи не відмовляться. Це відрив від повсякденного життя, і це часто привід зустрітися, щоб обговорити бізнес або поговорити з другом. І найголовніше: це дешево, тому незалежно від вашого походження еспресо можуть насолоджуватися всі через його доступність.
Слід зазначити, що кава еспресо має характерний «крем» на поверхні.
Рішення має бути ухвалено за кілька місяців.
У грудні 2017-го ЮНЕСКО ухвалила рішення про те, що неаполітанська піца - частина нематеріальної культурної спадщини.