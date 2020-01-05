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    У світі

    В Італії автомобіль в’їхав в групу туристів – шестеро загиблих

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    В Італії автомобіль в’їхав в групу туристів – шестеро загиблих

    Машина в’їхала в групу з 17 осіб

    Автомобіль в’їхав в групу туристів в Лутаго, розташованому поблизу кордону з Австрією в комуні Валле-Ауріна на півночі Італії.

    Про це повідомляє DW.

    Зазначається, що інцидент стався рано вранці, в результаті наїзду шість осіб загинули. Як повідомили в поліції, всі жертви – громадяни ФРН.

    Машина в’їхала в групу з 17 осіб. Одинадцять з них отримали поранення і доставлені до лікарень регіону Південний Тіроль і австрійського міста Інсбрука. Водій машини в ДТП вижив.

    Причини події встановлюються, хоча поліція схиляється до версії нещасного випадку.

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