  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Італія виступила проти військового втручання у Лівії

    • Розсилка
    Італія виступила проти військового втручання у Лівії

    За час боїв в районі столиці Лівії Тріполі з 5 квітня загинули більше сотні людей

    Голова уряду Італії Джузеппе Конте вважає, що іноземна військова інтервенція у Лівії не допоможе вирішити тривалу кризу в країні.

    Про це повідомляє Politico.

    «Військове втручання не зможе розв'язувати проблему», - сказав Конте місцевим ЗМІ, додавши, що такий варіант може викликати хвилю міграції лівійців до південної Європи.

    Італійський прем’єр, який раніше мав розмову телефоном з очільником підтримуваного ООН уряду у Тріполі Фаєзем аль-Сарраєм, виступає за переговори, в яких візьмуть участь всі сторони, щоб припинити конфлікт.

    «Необхідно працювати в напрямку припинення вогню та негайної зупинки спіралі військового протистояння», - заявив Конте.

    Нагадаємо, за час боїв в районі столиці Лівії Тріполі з 5 квітня загинула щонайменше 121 людина, ще 561 - отримала поранення.

    Рада Безпеки ООН закликала війська самопроголошеної «Лівійської національної армії» генерала Хафтара припинити наступ. Його силам вдалося захопити аеропорт Тріполі, проте незабаром урядові війська Лівії звільнили летовище.

    Джерело: Укрінформ

    Читайте також
    війна Італія військові Лівія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ