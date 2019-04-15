Італія виступила проти військового втручання у Лівії



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За час боїв в районі столиці Лівії Тріполі з 5 квітня загинули більше сотні людей

Голова уряду Італії Джузеппе Конте вважає, що іноземна військова інтервенція у Лівії не допоможе вирішити тривалу кризу в країні.

Про це повідомляє Politico.

«Військове втручання не зможе розв'язувати проблему», - сказав Конте місцевим ЗМІ, додавши, що такий варіант може викликати хвилю міграції лівійців до південної Європи.

Італійський прем’єр, який раніше мав розмову телефоном з очільником підтримуваного ООН уряду у Тріполі Фаєзем аль-Сарраєм, виступає за переговори, в яких візьмуть участь всі сторони, щоб припинити конфлікт.

«Необхідно працювати в напрямку припинення вогню та негайної зупинки спіралі військового протистояння», - заявив Конте.

Нагадаємо, за час боїв в районі столиці Лівії Тріполі з 5 квітня загинула щонайменше 121 людина, ще 561 - отримала поранення.

Рада Безпеки ООН закликала війська самопроголошеної «Лівійської національної армії» генерала Хафтара припинити наступ. Його силам вдалося захопити аеропорт Тріполі, проте незабаром урядові війська Лівії звільнили летовище.

Джерело: Укрінформ