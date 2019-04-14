Кількість загиблих в ході боїв під Тріполі зросла до 121



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Через бойові дії мінімум 9,5 тисяч лівійців були змушені покинути свої домівки

Як мінімум 121 людина загинула і 561 отримала поранення в результаті бойових дій біля Тріполі. Про це повідомляє AFP з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я. Раніше повідомлялося, що за шість днів боїв у Тріполі загинули 56 людей.

За даними ООН, сутички між двома угрупованнями вже призвели до того, що як мінімум 9,5 тисяч осіб були змушені покидати свої домівки.

Раніше в Організації Об'єднаних Націй засудили напад з повітря на єдиний аеропорт в столиці Лівії Тріполі, що призвело до закриття об'єкта з причин безпеки.

Військово-повітряні сили Лівії здійснили авіаудар до південно-захід від Тріполі. Авіаудар був нанесений по аеродрому військової бази Ель-Ватия. Генерал-майор Лівійської національної армії Абдул Салам аль-Хассі підтвердив, що літак спробував атакувати бойові позиції армії.

Зазначимо, 4 квітня прибічники Хафтара почали наступати з півдня і південного сходу Тріполі, в той час як прибережні дороги на схід і захід міста захищають бійці уряду національної єдності.

5 квітня Лівійська національна армія під командуванням Хафтара захопила аеропорт у Тріполі.