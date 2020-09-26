На Закарпатті переправляли нелегальних мігрантів з Росії до країн ЄС



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До угруповання входили мешканці Закарпатської та Луганської областей

На Закарпатті викрито угруповання, яке переправляло нелегальних мігрантів з Росії до країн Євросоюзу.

Про це повідомляє пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.

“За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру членам угруповання, яке займалося нелегальним переправленням осіб з Російської Федерації до країн ЄС через державний кордон України (ч.2 ст. 332 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, до угруповання входили мешканці Закарпатської та Луганської областей.

“Організатор схеми, залучивши спільників, налагодив механізм транспортування іноземців з території Росії на Закарпаття та утримання їх до переправлення у прикордонних населених пунктах. У ході обшуків правоохоронці виявили й вилучили речові докази, а також зброю та, ймовірно, наркотичні речовини. Досудове розслідування триває”, — додали в прокуратурі.