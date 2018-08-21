Італійський уряд планує накласти штрафи за обвалення мосту в Генуї



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: EPA-EFE Обвал автомобільного мосту Моранді в Генуї, Італія

Компенсація жертвам мала б складати 2-2,5 млрд. євро на думку уряду

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив про те, що уряд працює над штрафами, які планується накласти на компанію Atlantia. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Саме ця компанія займалася обслуговуванням мосту в Генуї, який завалився 14 серпня 2018 року. Внаслідок цього інциденту загинуло більше 40 осіб. Конте в спілкуванні із італійськими ЗМІ повідомив про те, що відповідна документація щодо накладання штрафів знаходиться протягом останніх декількох днів постійно із ним. При цьому, як відзначив очільник італійського уряду, пропозиція від компанії Atlantia надати 500 млн євро жертвам аварії є дуже скромною сумою.

Джузеппе Конте зазначив, що цю суму можна було б збільшити в 4 чи навіть 5 разів. Прем’єр-міністр Італії відмовився дати чітку відповідь щодо то чи планується націоналізації відповідної галузі. За його словами уряд вивчає різні можливості щодо того як краще захистити національні інтереси. При цьому, як відзначив Конте, уряд вже отримав інші пропозиції не лише від компанії Atlantia щодо відновлення мосту в Генуї.

Раніше ЗМІ повідомляли, що про проблеми із мостом в Генуї експерти попереджали в 2017 році.

Як відомо, влада оголосила у Генуї надзвичайний стан терміном на 12 місяців. Офіційне число загиблих внаслідок обвалу автомобільного мосту в Генуї складає 43 особи.

Нагадаємо, введений 1967 року в експлуатацію чотирисмуговий автомобільний міст у Генуї частково обвалився 14 серпня. Обвал 200-метрової ділянки мосту стався під час сильного штормового вітру. Понад 30 автомобілів та декілька вантажівок, що перебували на ньому, впали з 45-метрової висоти. Причина падіння конструкції поки невідома