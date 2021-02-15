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    Іванофранківці звинуватили колишнього голову ОДА Шмигаля в зраді

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    <span>За словами <span>Держипільського, Шмигаль викликає&nbsp;</span>моральний осуд</span> - Іванофранківці звинуватили колишнього голову ОДА Шмигаля в зраді
    За словами Держипільського, Шмигаль викликає моральний осуд
    Фото: Денис Шмигаль/Facebook

    Нинішній прем’єр керував Прикарпаттям, і тоді вимагав від уряду того, що тепер сам не виконує

    Івано-Франківський театр ім. І. Франка досі не отримав відповідного фінансування, яке передбачає статус «Національного». Про це в інтерв’ю Главкому розповів художній керівник театру Ростислав Держипільський.

    Держипільський зазначив, що наразі Міністерство фінансів і Кабінет міністрів проявляють несправедливість до театру. «Знаю, що Мінкульт нас підтримує, а Міністерство фінансів та Кабмін проявляють чи то байдужість до цієї проблеми, чи то просто некомпетентність або відверте небажання щось робити. А в результаті це проявляється в жахливій несправедливості щодо громадян України – акторів і нашого театру, який має наданий державою високий статус «Національного», але не має забезпечення гарантованих державою обов’язкових фінансових виплат», – сказав він.

    За словами Держипільського, питання нині стоїть щодо внесення змін до додаткового коефіцієнту. «Місцева обласна влада нас підтримала, питання наразі за Кабінетом міністрів і за Денисом Шмигалем, який, коли був у нас головою Івано-Франківської ОДА, сам подавав ці документи на Кабінет міністрів. Сьогодні – мовчання», – уточнив він.

    Держипільський додав, що прем’єр-міністр мав би задуматися над тим, чому з його боку така байдужість у справі фінансування театру. «Бо є ж документи, які він подавав особисто на свого попередника пана Гончарука, як голова місцевої виконавчої влади з проханням включити нас у Постанову з виплат необхідних коефіцієнтів», – розповів Держипільський.

    Нагадаємо, статус національного надається закладу (установі) України, який досяг найвищих показників у своїй діяльності щодо використання інтелектуального потенціалу нації, реалізації ідеї національного відродження і розвитку України, запровадження державної мови і є провідним серед галузевої групи закладів (установ) гуманітарної сфери. Статус національного й передбачає стрімкий коефіцієнт фінансового зростання того чи іншого театру.

    Читайте також інтерв'ю: «Зрада» Шмигаля і коронація у Харкові. Інтерв’ю з керівником Національного Івано-Франківського театру
    Теги: документи театр влада Ростислав Держипільський
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