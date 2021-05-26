Телеканал Лукашенка найняв Бузову й Сосєдова, аби відвернути молодь від протестів

На телеканалі Лукашенка розповіли про «одну з головних інтриг проєкту X-Factor»

Телеканал «АТН: Новини Білорусі та світу», який належить невизнаному президенту Білорусі Олександру Лукашенку, найняв представників російського шоубізнесу для розважання молоді у вокальному шоу X-Factor.

Так, напередодні безпрецендентного затримання колишнього головного редактора телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича, організатори оприлюднили «одну з головних інтриг проєкту» й назвали імена наставників. На сайті телеканалу Лукашенка розповіли, що молодь розважатимуть співаки Ольга Бузова, Серьога та Сергій Сосєдов.

«У команди проєкту буде пару місяців, щоби визначитися з претендентами: виберуть близько 300 учасників. Їх запросять на телекастинг уже в студійному павільйоні кіностудії «Білорусьфільм». Зйомки проєкту X-Factor Belarus пройдуть із 10 по 18 серпня», – йдеться в повідомленні.

Прем'єра першого сезону вокального шоу X-Factor запланована вже цієї осені, а переможця виберуть у режимі реального часу в грудні.

Зазначимо, наразі білоруській молоді не до розваг: вони активно готуються до протестів через затримання Протасевича.

Нагадаємо, 23 травня стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту. Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали Протасевича. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29.

Світ миттєво відреагував на подію: міжнародні авіакомпанії почали змінювати маршрути своїх літаків, щоб вони не входили в повітряний простір Білорусі.

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) скликала засідання через інцидент в Білорусі. Воно відбудеться у четвер, 27 травня.

Олександр Лукашенко 26 травня звернувся до Заходу. Він заявив про початок нової «не холодної, а крижаної війни».