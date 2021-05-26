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    Телеканал Лукашенка найняв Бузову й Сосєдова, аби відвернути молодь від протестів

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    Бузова й Сосєдов мають розважати білорусів у&nbsp;шоу X-Factor - Телеканал Лукашенка найняв Бузову й Сосєдова, аби відвернути молодь від протестів
    Бузова й Сосєдов мають розважати білорусів у шоу X-Factor
    Фото з відкритих джерел

    На телеканалі Лукашенка розповіли про «одну з головних інтриг проєкту X-Factor»

    Телеканал «АТН: Новини Білорусі та світу», який належить невизнаному президенту Білорусі Олександру Лукашенку, найняв представників російського шоубізнесу для розважання молоді у вокальному шоу X-Factor.

    Так, напередодні безпрецендентного затримання колишнього головного редактора телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича, організатори оприлюднили «одну з головних інтриг проєкту» й назвали імена наставників. На сайті телеканалу Лукашенка розповіли, що молодь розважатимуть співаки Ольга Бузова, Серьога та Сергій Сосєдов.

    «У команди проєкту буде пару місяців, щоби визначитися з претендентами: виберуть близько 300 учасників. Їх запросять на телекастинг уже в студійному павільйоні кіностудії «Білорусьфільм». Зйомки проєкту X-Factor Belarus пройдуть із 10 по 18 серпня», – йдеться в повідомленні.

    Прем'єра першого сезону вокального шоу X-Factor запланована вже цієї осені, а переможця виберуть у режимі реального часу в грудні.

    Зазначимо, наразі білоруській молоді не до розваг: вони активно готуються до протестів через затримання Протасевича.

    Нагадаємо, 23 травня стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту. Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали Протасевича. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29.

    Світ миттєво відреагував на подію: міжнародні авіакомпанії почали змінювати маршрути своїх літаків, щоб вони не входили в повітряний простір Білорусі.

    Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) скликала засідання через інцидент в Білорусі. Воно відбудеться у четвер, 27 травня.

    Олександр Лукашенко 26 травня звернувся до Заходу. Він заявив про початок нової «не холодної, а крижаної війни».

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    Теги: Білорусь Росія Олександр Лукашенко протест молодь
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    Телеканал Лукашенка найняв Бузову й Сосєдова, аби відвернути молодь від протестів