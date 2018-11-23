Із суду забрали клопотання про зняття арешту з чверті мільярда «грошей Сім'ї»



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23 листопада о 13.30 мало відбутися судове засідання з розгляду клопотання адвокатів про зняття арешту з рахунків на суму $ 250 млн

Зазначається, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду Києва клопотання про скасування арешту повернуто заявникові ТОВ «Аскор-Інвест»

«Аскор-Інвест» відкликало клопотання про скасування арешту $ 250 млн, що зберігаються у «Всеукраїнському банку розвитку» й належать оточенню екс-президента Віктора Януковича. Відповідна інформація оприлюднена на сторінці Шевченківського районного суду столиці у Facebook.

«Повідомляємо, що судове засідання, призначене на 13 год. 30 хв. 23 листопада 2018 року з розгляду клопотання про скасування арешту майна, поданого до суду представником ТОВ «Аскор-Інвест», не відбулось у зв’язку із надходженням до суду заяви про повернення вищезазначеного клопотання», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду Києва клопотання про скасування арешту повернуто заявникові.

Раніше повідомляли, що 23 листопада о 13.30 мало відбутися судове засідання з розгляду клопотання адвокатів формальних власників фірми про зняття арешту з рахунків на суму $ 250 млн. Розглядати зазначене клопотання мав суддя Олександр Кіпчарський.

Нагадаємо, 13 листопада адвокати екс-президента Віктора Януковича в Касаційному суді Верховного суду повинні були оскаржувати конфіскацію 1,5 млрд доларів до бюджету України.

Як відомо, 28 січня 2015 Державна служба фінансового моніторингу заблокувала 1,42 млрд доларів на рахунках нерезидентних компаній пов'язаних з Віктором Януковичем, його близькими, посадовими особами колишнього уряду країни і афілійованими з ними особами.

28 березня 2016 Генпрокуратура зняла ці гроші і перерахувала їх в державний бюджет за рішенням Краматорського суду в рамках процесу проти колишнього директора компанії «Газ України-2020» Аркадія Кашкина. Саме рішення суду є засекреченим.