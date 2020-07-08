У Києві поліція затримала двох росіян, що працювали на спецслужби Кремля (фото)



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Громадян РФ затримали у Шевченківському районі столиці Фото: Нацполіція

Вирішується питання про примусове видворення росіян

У вівторок, 7 липня, у Києві під час поліцейської спецоперації було затримано двох громадян Росії, які планували скоєння тяжких злочинів.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України.

«Оперативники управління стратегічних розслідувань у Києві отримали інформацію про те, що до столиці прибули громадяни Російської Федерації, які планують серію тяжких злочинів. За наявними даними, вони були членами збройних формувань, працювали на російські спецслужби та брали участь у військових конфліктах на території різних країн. За це навіть були нагороджені державними нагородами», - йдеться в повідомленні.

Оперативники встановили автомобіль, на якому пересуваються чоловіки, та ймовірне місце їх знаходження.

За результатами проведення поліцейської спецоперації двох чоловіків затримали у Шевченківському районі столиці.

Наразі готуються матеріали для їх примусового видворення за межі України.