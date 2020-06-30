Київські поліцейські під час спецоперації затримали банду за розбійні напади на будинки громадян - Крищенко



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До банди входило четверо чоловіків, двоє з них - іноземці Фото: Нацполіція

Зловмисники вчиняли розбійні напади на приватні будинки громадян у Києві та в Київській області

У ніч на вівторок, 30 червня, із залученням спецпризначенців працівники управління карного розшуку разом зі слідчими підрозділами столичної поліції затримали організовану етнічну групу зловмисників, які вчинили розбійний напад на приватний будинок на території Київської області. «Здобиччю» став сейф із грішми і коштовностями.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Начальник київської поліції Андрій Крищенко розповів, що до складу групи входило четверо чоловіків: по двоє громадян України та Грузії. Троє із них уже мають кримінальне минуле: 42-річний іноземець раніше судимий за вбивство на території своєї країни, його 43-річний співвітчизник мав судимість за незаконне зберігання зброї, а 62-річний українець судимий за скоєння майнових злочинів.

«Сьогодні вночі завершено багатотижневу кропітку роботу, яку проводила поліція Києва, карний розшук, слідчі підрозділи. З допомогою спецпризначенців КОРДу затримано організоване етнічне угрупування, члени якого займалися розбійними нападами на будинки громадян. Взагалі ми підозрюємо їх у скоєні кількох епізодів злочинної діяльності на території Києва та Київської області. Останній злочин вони скоїли у Києво-Святошинському районі, де напали на будинок жінки-підприємця: погрожуючи зброєю, зв’язали її та заволоділи грошима і коштовностями», - сказав Крищенко.

За його словами, спецпризначенці затримали нападників через кілька хвилин після надходження повідомлення на спецлінію 102 про вчинення злочину: «У ході проведення обшуків вилучено вогнепальну зброю, ювелірні вироби, знаряддя для злому замків, пластикові стяжки та велику кількість інших предметів, які можуть бути речовими доказами в інших злочинах».

Усі речові докази направили для проведення експертизи. Четверо фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даними фактами розпочато кримінальні провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) та ст. 257 (Бандитизм) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також правоохоронці перевіряють причетність затриманих до скоєння аналогічних злочинів на території столиці та встановлюють їхніх можливих спільників.