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    Із заходу Європи в Україну прийде чергова порція дощів

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    Із заходу Європи в Україну прийде чергова порція дощів

    Радує лише те, що будуть прояснення і дощі не литимуть безперервно

    Завтра, 10 травня, в Україні, знову дощі. Чергова порція вологи прийде із заходу Європи. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

    «У східних областях та на південному сході побуде переважно суха погода та найвища температура повітря в Україні, до +17+20 градусів. На решті території протягом дня очікується +13+18 градусів, на Заході +10+15 градусів», - написала Діденко.

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    За даними синоптика, у Києві 10 травня - періодично дощ або мряка, вдень стовпчики термометрів коливатимуться близько +15+17 градусів.

    «Надалі, скільки бачить синоптичне око, в Україні переважатиме волога погода з періодичними дощами. Звичайно, будуть прояснення, дощі не литимуть безперервно, ми - не тропіки, але, схоже, хочемо ними трохи побути», - зазначила синоптик.

    За її даними, поки що беззаперечного сухого періоду із стійким антициклоном не видно.

    Карта: Наталка Діденко / facebook.com
    Карта: Наталка Діденко / facebook.com

    «Тому цінуйте парасолі, виставляйте квіти ближче до відкритого вікна, вони люблять дихати вологим повітрям, і порадуємося - поки що переважатиме досить комфортна температура повітря», - резюмувала синоптик.

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