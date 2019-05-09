  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україні очікується підвищення рівня води через дощі

    • Розсилка
    В Україні очікується підвищення рівня води через дощі
    Ілюстративне фото

    Подальше затоплення заплави та сільгоспугідь може спостерігатись в Івано-Франківській, Львівський, Рівненській та Житомирській областях

    На річках Ворона, Дністер та Прип'ять очікується продовження підйому рівнів води. Подальше затоплення заплави та сільгоспугідь може спостерігатись в Івано-Франківській, Львівський, Рівненській та Житомирській областях. Про це повідомляє прес-службу ДСНС.

    «9 травня на р. Ворона біля м. Тисмениця (Iвано-Франкiвська область) зберiгається можливість подальшого пiдйому рiвня води на 0,1 - 0,5 м над фактичними рiвнями, подальше затоплення заплави, сільгоспугідь. При цьому можливе досягнення та перевищення вiдмiток затоплення значної частини територiї мiста Тисмениця по обох берегах», - повідомили рятувальники.

    У ДСНС зазначили, що у зв'язку зі значними дощами очiкується продовження пiдйому рiвнiв води над фактичними рiвнями:

    - 9 та 10 травня на правих притоках Прип'яті (Львiвська, Волинська, Рівненська, Житомирська області) на 0,2 - 0,7 м, на окремих ділянках можливий вихід води на заплаву;

    - 9 травня на Днiстрi на дiлянцi Галич - Нижнiй - Залiщики на 0,7 - 1,2 м, без загрози негативних наслідків.

    Нагадаємо, по Україні у четвер, 9 травня, продовжать йти дощі, місцями з грозами.

    Читайте також
    прогноз погоди ДСНС рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ