В Україні очікується підвищення рівня води через дощі



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Подальше затоплення заплави та сільгоспугідь може спостерігатись в Івано-Франківській, Львівський, Рівненській та Житомирській областях

На річках Ворона, Дністер та Прип'ять очікується продовження підйому рівнів води. Подальше затоплення заплави та сільгоспугідь може спостерігатись в Івано-Франківській, Львівський, Рівненській та Житомирській областях. Про це повідомляє прес-службу ДСНС.

«9 травня на р. Ворона біля м. Тисмениця (Iвано-Франкiвська область) зберiгається можливість подальшого пiдйому рiвня води на 0,1 - 0,5 м над фактичними рiвнями, подальше затоплення заплави, сільгоспугідь. При цьому можливе досягнення та перевищення вiдмiток затоплення значної частини територiї мiста Тисмениця по обох берегах», - повідомили рятувальники.

У ДСНС зазначили, що у зв'язку зі значними дощами очiкується продовження пiдйому рiвнiв води над фактичними рiвнями:

- 9 та 10 травня на правих притоках Прип'яті (Львiвська, Волинська, Рівненська, Житомирська області) на 0,2 - 0,7 м, на окремих ділянках можливий вихід води на заплаву;

- 9 травня на Днiстрi на дiлянцi Галич - Нижнiй - Залiщики на 0,7 - 1,2 м, без загрози негативних наслідків.

Нагадаємо, по Україні у четвер, 9 травня, продовжать йти дощі, місцями з грозами.