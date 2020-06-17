Із запуском автофіксації порушень ПДР удвічі побільшало звернень до е-кабінету водія



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З 1 червня по Україні запрацювали 50 камер системи автоматичної фіксації порушень ПДР Фото: УНН

МВС: протягом 1-3 травня 2020 року зафіксовано 2 301 звернення до електронного кабінету водія, протягом 1-3 червня 2020 року – 4 930 звернень

У перші три дні роботи автофіксації порушень ПДР, з 1 по 3 червня, до електронного кабінету водія надійшло 4 930 звернень, що понад у два рази більше, ніж за відповідний період у травні. Про це УНН повідомили в Головному сервісному центрі МВС України у відповідь на запит.

«Протягом 1-3 травня 2020 року зафіксовано 2 301 звернення до електронного кабінету водія, протягом 1-3 червня 2020 року – 4 930 звернень», – йдеться у повідомленні.

Відтак, можна зазначити, що після запуску автоматизованої системи порушень ПДР, що сталося 1 червня, звернень водіїв побільшало удвічі.

«Протягом квітня 2020 року – 38 981 звернення, протягом травня 2020 року – 28 547», - додали в МВС.

Нагадаємо, з 1 червня по Україні запрацювали 50 камер системи автоматичної фіксації порушень ПДР.

За перші вісім хвилин 45 камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху зафіксували понад 200 випадків перевищення швидкості.

За 10 днів роботи системи автофіксації порушень ПДР кількість порушень знизилися удвічі. Загалом українці вже сплатили 7 399 штрафів.