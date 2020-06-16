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    Камери зафіксували на трасі під Києвом пару «шумахерів» на Range Rover (фото)

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    Камери зафіксували два автомобілі Range Rover, що значно перевищили дозволену швидкість - Камери зафіксували на трасі під Києвом пару «шумахерів» на Range Rover (фото)
    Камери зафіксували два автомобілі Range Rover, що значно перевищили дозволену швидкість
    Фото: Патрульна поліція України

    Кортеж рухався зі швидкістю понад 200 км/год

    Патрульна поліція України оприлюднила інформацію про антирекорди порушень швидкісного режиму на дорогах за 15 червня.

    Згідно з її даними, за минулу добу камери автоматичної фіксації виявили 41 автомобіль, який рухався зі швидкістю понад 170 км/год.

    Найбільшою швидкість була у двох автомобілів Range Rover, у яких збіглися навіть перші символи державного номерного знаку — AX110***. Перший автомобіль рухався зі швидкістю 204 км/год, швидкість іншого була 206 км/год. Камери зафіксували цих порушників на трасі М03 Київ – Харків - Довжанський з різницею у 2 секунди. Дозволена швидкість на вказаній ділянці - 110 км/год.

    Найбільшу кількість разів порушував автомобіль Mercedes-Benz C220 з номерним знаком СВ985***. 15 червня він порушував швидкісний режим 8 разів.

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    Камери зафіксували на трасі під Києвом пару «шумахерів» на Range Rover (фото)
    Камери зафіксували на трасі під Києвом пару «шумахерів» на Range Rover (фото)
    Камери зафіксували на трасі під Києвом пару «шумахерів» на Range Rover (фото)

    Нагадаємо, 1 червня система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР запрацювала в Києві та на автомагістралях Київської області. Камери встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

    2 червня правоохоронці надіслали перші 2400 «листів щастя» через порушення швидкісного режиму.

    Власники автомобілів в Україні вже почали отримувати штрафи з камер автофіксації, звані в народі «листами щастя». Повідомлення про порушення правил дорожнього руху надходять зареєстрованим автовласникам. На них показані фото, відео та місце порушення ПДР. Також є пропозиція сплатити штраф з 50-відсотковою знижкою.

    Повідомлялося, що у Києві система автоматичної фіксації порушень ПДР переплутала одну букву в номерних знаках автомобіля. В результаті цієї помилки замість порушника на автомобілі марки Daewoo штраф отримав водій BMW. 

    Національна поліція України штраф водій Київщина ПДР автомобіль
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