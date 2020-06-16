Камери зафіксували на трасі під Києвом пару «шумахерів» на Range Rover (фото)



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Камери зафіксували два автомобілі Range Rover, що значно перевищили дозволену швидкість Фото: Патрульна поліція України

Кортеж рухався зі швидкістю понад 200 км/год

Патрульна поліція України оприлюднила інформацію про антирекорди порушень швидкісного режиму на дорогах за 15 червня.

Згідно з її даними, за минулу добу камери автоматичної фіксації виявили 41 автомобіль, який рухався зі швидкістю понад 170 км/год.

Найбільшою швидкість була у двох автомобілів Range Rover, у яких збіглися навіть перші символи державного номерного знаку — AX110***. Перший автомобіль рухався зі швидкістю 204 км/год, швидкість іншого була 206 км/год. Камери зафіксували цих порушників на трасі М03 Київ – Харків - Довжанський з різницею у 2 секунди. Дозволена швидкість на вказаній ділянці - 110 км/год.

Найбільшу кількість разів порушував автомобіль Mercedes-Benz C220 з номерним знаком СВ985***. 15 червня він порушував швидкісний режим 8 разів.

Нагадаємо, 1 червня система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР запрацювала в Києві та на автомагістралях Київської області. Камери встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

2 червня правоохоронці надіслали перші 2400 «листів щастя» через порушення швидкісного режиму.

Власники автомобілів в Україні вже почали отримувати штрафи з камер автофіксації, звані в народі «листами щастя». Повідомлення про порушення правил дорожнього руху надходять зареєстрованим автовласникам. На них показані фото, відео та місце порушення ПДР. Також є пропозиція сплатити штраф з 50-відсотковою знижкою.

Повідомлялося, що у Києві система автоматичної фіксації порушень ПДР переплутала одну букву в номерних знаках автомобіля. В результаті цієї помилки замість порушника на автомобілі марки Daewoo штраф отримав водій BMW.