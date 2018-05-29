Ізраїль наніс повітряні удари по Сектору Гази

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Атака відбулася після заяви Беньяміна Нетаньяху

Сили самооборони Ізраїлю нанесли повітряний удар по табору угруповання Ісламський Джихад в Секторі Гази після того як територія Ізраїлю була піддана обстрілу із Сектору Гази. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Формально жодне із угруповань не взяло на себе відповідальності за удар по Ізраїлю, проте він відбувся після погрози Ісламського Джихаду помститися за трьох своїх бійців.

Атака ВПС Ізраїлю відбулася після заяви прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, який пообіцяв відповісти на провокації із Сектору Гази.

Раніше повідомлялося, що протиракетна оборона Ізраїлю попередила мінометний обстріл із Сектору Гази.

Нагадаємо, Ізраїль розпочав зводити загородження уздовж морського кордону із Сектором Гази.

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