Протиракетна оборона Ізраїлю попередила мінометний обстріл із Сектору Гази

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Всього було запущено до 25 мін

Представники Ізраїльських сил оборони (IDF) повідомили про те, що система «Залізний купол» знищила мінометні боєзаряди, які були випущені проти Ізраїлю із Сектора Гази.

Про початок обстрілу жителів південної частини Ізраїлю попередила сирена. Всього було запущено до 25 мін. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Дана спроба обстрілу Ізраїлю із Сектора Гази відбувається на фоні подальшого загострення протиріч між двома утвореннями. В понеділок танковим ударом Ізраїлем було знищено одного бойовика руху ХАМАС на аванпості на кордоні, а іще двох осіб було затримано, коли ті намагалися перетнути кордон.

Всього в рамках спроби палестинців перетнути кордон із Ізраїлем загинуло протягом останніх півтора місяців 116 осіб, а іще декілька тисяч було поранено.

Нагадаємо, Ізраїль розпочав зводити загородження уздовж морського кордону із Сектором Гази.