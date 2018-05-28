Ізраїль споруджує морський бар’єр на кордоні з Газою

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Фото: Авігдор Ліберман / Twitter Ізраїль розпочав будівництво бар'єра уздовж морського кордону із Сектором Гази

Будівництво бар’єра завершать до кінця 2018 року

Ізраїль розпочав зводити загородження уздовж морського кордону із Сектором Гази.

Про це повідомив міністр оборони країни Авігдор Ліберман у Twitter.

«Сьогодні (27 травня — ред.) ми розпочали будівництво єдиного у своєму роді в світі морського бар’єра, який заблокує можливість проникнення до Ізраїлю морем», — написав він.

За його словами, завдяки цьому бар’єру палестинський рух ХАМАС «втратить ще одну стратегічну можливість, в розвиток якої вклав величезні кошти».

היום התחלנו בהקמת מכשול ימי יחיד מסוגו בעולם, שיחסום את האפשרות לחדור מעזה לישראל דרך הים. זה סיכול נוסף לחמאס שיאבד עוד יכולת אסטרטגית, שבפיתוחה השקיע סכומי עתק. נמשיך להגן על אזרחי ישראל בעוצמה ובתחכום. pic.twitter.com/XXA0Z7hQl0 — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) 27 травня 2018 р.

Міністр оборони наголосив, що зведення огорожі спрямоване на захист громадян Ізраїлю.

Очікується, що будівництво бар’єра завершать до кінця 2018 року.