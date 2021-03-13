МОЗ називає фейком інформацію про те, що Ізраїль не визнає щеплення вакциною Covishield

В Україні за минулу добу вакцинували 9304 особи

У Міністерстві охорони здоров’я назвали фейком інформацію, розповсюджувану ЗМІ про те, що Ізраїль нібито не визнає українську вакцинацію вакциною Covishield.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу МОЗ.

«Низка медіа пише, що Ізраїль не визнає українську вакцинацію вакциною Covishield – фейк», – повідомили у МОЗ.

У відомстві уточнили, що всі сайти посилаються на один з українських телеканалів, де посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук зазначив, що «... Сьогодні (8 березня) у нас якраз йшли перемовини стосовно визнання так званих паспортів вакцинації. У нас з цим поки що проблеми, оскільки ці вакцини, які застосовуються українським урядом, вони (уряд Ізраїлю) поки що не збираються схвалювати».

«Отже, уряд Ізраїлю не має у планах застосувати вакцину Covishield/AstraZeneca для використання у своїй країні. У висловлюванні Євгена Корнійчука немає жодних коментарів про ефективність і безпечність вакцини Covishield/AstraZeneca, чи про те, що вакцинація Covishield – не визнається», – зазначили у МОЗ.

Нагадаємо, в Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від Covid-19 отримали вже понад 47,5 тисяч людей, найбільше – на Донеччині, найменше – на Чернігівщині. За минулу добу, зокрема, щепили 9304 особи.

Як повідомлялося, за минулу добу 12 березня в Україні виявлено 13276 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 710 дітей та 382 медпрацівники. Також міністр відзначив, що вчора було госпіталізовано з діагнозом ковід 3967 осіб. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 243 пацієнти. За даними МОЗ вчора одужало 4897 осіб.

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