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    МОЗ називає фейком інформацію про те, що Ізраїль не визнає щеплення вакциною Covishield

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    МОЗ: Те, що Ізраїль не визнає українську вакцинацію вакциною Covishield &ndash; фейк - МОЗ називає фейком інформацію про те, що Ізраїль не визнає щеплення вакциною Covishield
    МОЗ: Те, що Ізраїль не визнає українську вакцинацію вакциною Covishield – фейк

    В Україні за минулу добу вакцинували 9304 особи

    У Міністерстві охорони здоров’я назвали фейком інформацію, розповсюджувану ЗМІ про те, що Ізраїль нібито не визнає українську вакцинацію вакциною Covishield.

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу МОЗ.

    «Низка медіа пише, що Ізраїль не визнає українську вакцинацію вакциною Covishield – фейк», – повідомили у МОЗ.

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    У відомстві уточнили, що всі сайти посилаються на один з українських телеканалів, де посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук зазначив, що «... Сьогодні (8 березня) у нас якраз йшли перемовини стосовно визнання так званих паспортів вакцинації. У нас з цим поки що проблеми, оскільки ці вакцини, які застосовуються українським урядом, вони (уряд Ізраїлю) поки що не збираються схвалювати».

    «Отже, уряд Ізраїлю не має у планах застосувати вакцину Covishield/AstraZeneca для використання у своїй країні. У висловлюванні Євгена Корнійчука немає жодних коментарів про ефективність і безпечність вакцини Covishield/AstraZeneca, чи про те, що вакцинація Covishield – не визнається», – зазначили у МОЗ.

    Нагадаємо, в Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від Covid-19 отримали вже понад 47,5 тисяч людей, найбільше – на Донеччині, найменше – на Чернігівщині. За минулу добу, зокрема, щепили 9304 особи.

    Як повідомлялося, за минулу добу 12 березня в Україні виявлено 13276 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 710 дітей та 382 медпрацівники. Також міністр відзначив, що вчора було госпіталізовано з діагнозом ковід 3967 осіб. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 243 пацієнти. За даними МОЗ вчора одужало 4897 осіб.

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    Теги: ЗМІ Міністерство охорони здоров'я міністр Ізраїль посол щеплення вакцинація уряд
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