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    МОЗ назвав кількість виявлених побічних реакцій на вакцину

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    Щеплення проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 76% - МОЗ назвав кількість виявлених побічних реакцій на вакцину
    Щеплення проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 76%
    Фото з відкритих джерел

    В Україні не зафіксовано тяжких випадків побічних ефектів при щепленні від коронавірусу

    В Україні побічні ефекти вакцинації виявляються лише у 0,8% випадків, тяжких випадків не зафіксовано. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час традиційної селекторної наради з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції під головуванням президента Володимира Зеленського.

    Додатково очільник МОЗ наголосив, що Європейське агентство з лікарських засобів уже офіційно заявило, що вакцина AstraZeneca абсолютно не збільшує ризику утворення тромбів.

    Зеленський нагадав, що необхідно постійно роз’яснювати людям питання, пов’язані з проходженням вакцинації.

    «Треба пояснювати людям, що перше щеплення проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 76%. Тож шанси на зараження все одно залишаються. І лише після другої дози створюється повний захист від цієї небезпеки. Тому ми не мусимо забувати про маски навіть зараз, коли вакцинація вже триває», – зазначив президент.

    Як повідомлялося, британсько-шведська компанія AstraZeneca заявила про безпеку своєї вакцини від коронавірусу.

    Нагадаємо, трьох медиків у Норвегії госпіталізували з тромбами. Вони були вакциновані проти коронавірусу препаратом британсько-шведської компанії AstraZeneca.

    При цьому Європейське агентство лікарських засобів (EMA) рекомендувало включити анафілактичну реакцію і гіперчутливість (алергічну реакцію) до списку побічних ефектів вакцини AstraZeneca від Covid-19.

    Як повідомлялося, низка європейських країн тимчасово обмежила вакцинацію препаратом AstraZeneca через тромбоз у кількох пацієнтів.

    Слід зазначити, що в Україні надзвичайно низькі темпи вакцинації від коронавірусу. Всього з початку кампанії з вакцинації щеплено 53155 осіб, всі вони отримали одну дозу вакцини.

    14 березня у Києві та трьох областях не щепили жодну людину.

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    Теги: Максим Степанов епідемія щеплення вакцинація коронавірус
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