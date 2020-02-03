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    В китайському Ухані відкрили збудовану за 10 днів лікарню для пацієнтів з коронавірусом

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    В китайському Ухані відкрили збудовану за 10 днів лікарню для пацієнтів з коронавірусом

    Новий медичний заклад у китайському Ухані, де вперше виявили коронавірус, розрахований на тисячу місць для хворих

    У китайському місті Ухань завершили спорудження нового шпиталю для лікування хворих на коронавірус пацієнтів. Про завершення будівництва нового медичного закладу повідомила в понеділок, 3 лютого, місцева влада, на яку посилається агенція новин dpa.

    Згідно з офіційною інформацією, шпиталь розрахований на тисячу місць для пацієнтів. У ньому працюватимуть 1,4 тисячі військових медпрацівників. Хоч на спорудження нового медзакладу пішло 10 днів, він уже готовий до прийому перших пацієнтів, запевняють представники влади.

    Згідно з планами місцевих чиновників, до кінця поточного тижня мають завершити будівництво другого схожого шпиталю в Ухані. Той шпиталь буде розрахований на 1,5 тисячі місць, уточнює агенція новин AP.

    Нагадаємо, згідно з останніми даними, опублікованими в понеділок, в результаті коронавіруса захворіли 17 тис. осіб і 362 померли.

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    Джерело: Deutsche Welle

    Китай будівництво лікарня
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