Виступ Мадонни на «Євробаченні» залишається під питанням



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Контракт із Мадонною досі не підписано

Співачка планувала заспівати в Тель-Авіві дві пісні

Виступ американської співачки Мадонни на конкурсі «Євробачення» в Ізраїлі знаходиться під питанням: організатори кажуть, що контракт з поп-дівою досі не підписаний.

Про це повідомляє BBC.

«Якщо у нас на руках не буде підписаного контракту, вона не зможе виступити на нашій сцені», - сказав виконавчий супервайзер «Євробачення» Юн Ула Санн.

Представники Мадонни в Британії і США анонсували її майбутній виступ ще у квітні. За їх словами, співачка планувала заспівати дві пісні у перерві

Санн, який продюсує шоу з 2010 року, назвав ситуацію навколо виступу Мадонни «дещо дивною». За його словами, переговори тривають і вже вийшли на фінальну стадію, однак, якщо договір не буде підписаний на цьому тижні, зірка не вийде на сцену, додав він.

Раніше повідомлялося, що Мадонну супроводжуватиме на «Євробачення» персонал кількістю в 160 осіб. Цей виступ коштуватиме приблизно 1 мільйон доларів, які мав оплатити мільярдер Сільван Адамс.

Як відомо, це мав би бути четвертий виступ Мадонни в Ізраїлі, де вона вже співала в 1993, 2009 та 2012 роках. Окрім цього, культова співачка відвідувала цю країну і за інших обставин, адже вона дуже цікавиться містичним юдейським вченням Кабала.

Нагадаємо, 12 травня в Ізраїлі стартував міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019. Україна цього року не братиме участі в конкурсі.