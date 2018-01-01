Ізраїль обстріляли із сектора Газа
- Вчора, 23:58
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Обстріли ізраїльської території з сектора Газа почастішали після рішення США визнати Єрусалим столицею Ізраїлю
Військові Ізраїлю засікли пуск ракети з сектора Газа по території країни.
Про це повідомила армійська прес-служба в Twitter.
«Нещодавно ракета була випущена із сектора Газа в бік Ізраїлю. Удар підтверджений. Повідомлення про потерпілих не надходили», - зазначено в повідомленні.
Moments ago, a rocket was launched from the Gaza Strip towards Israel. A hit was confirmed. No injuries were reported— IDF (@IDFSpokesperson) 1 січня 2018 р.
Нагадаємо: обстріли ізраїльської території з сектора Газа почастішали після рішення США визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.
Відповідальність за обстріли Ізраїль покладає на правлячий в секторі Газа ісламістський рух ХАМАС.
Нагадаємо, Білий дім виступив з пропозицією до палестинського руху ХАМАС перенести столицею Палестини в передмістя Єрусалима - Абу-Діс.