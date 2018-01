Ізраїль обстріляли із сектора Газа

Обстріли ізраїльської території з сектора Газа почастішали після рішення США визнати Єрусалим столицею Ізраїлю

Військові Ізраїлю засікли пуск ракети з сектора Газа по території країни.

Про це повідомила армійська прес-служба в Twitter.

«Нещодавно ракета була випущена із сектора Газа в бік Ізраїлю. Удар підтверджений. Повідомлення про потерпілих не надходили», - зазначено в повідомленні.

