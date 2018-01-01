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    Ізраїль обстріляли із сектора Газа

    Обстріли ізраїльської території з сектора Газа почастішали після рішення США визнати Єрусалим столицею Ізраїлю
    Військові Ізраїлю засікли пуск ракети з сектора Газа по території країни. Про це повідомила армійська прес-служба в Twitter. «Нещодавно ракета була випущена із сектора Газа в бік Ізраїлю. Удар підтверджений. Повідомлення про потерпілих не надходили», - зазначено в повідомленні. Moments ago, a rocket was launched from the Gaza
    • Вчора, 23:58
    • Розсилка
    Військові Ізраїлю
    Військові Ізраїлю

    Обстріли ізраїльської території з сектора Газа почастішали після рішення США визнати Єрусалим столицею Ізраїлю

    Військові Ізраїлю засікли пуск ракети з сектора Газа по території країни.

    Про це повідомила армійська прес-служба в Twitter.

    «Нещодавно ракета була випущена із сектора Газа в бік Ізраїлю. Удар підтверджений. Повідомлення про потерпілих не надходили», - зазначено в повідомленні.

    Нагадаємо: обстріли ізраїльської території з сектора Газа почастішали після рішення США визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

    Відповідальність за обстріли Ізраїль покладає на правлячий в секторі Газа ісламістський рух ХАМАС.

    Нагадаємо, Білий дім виступив з пропозицією до палестинського руху ХАМАС перенести столицею Палестини в передмістя Єрусалима - Абу-Діс.

    США Ізраїль УДАР
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