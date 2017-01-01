США запропонували ХАМАСу перенести столицю Палестини

План США передбачає організацію столиці Палестини в передмісті Єрусалиму

Білий дім виступив з пропозицією до палестинського руху ХАМАС перенести столицею Палестини в передмістя Єрусалима - Абу-Діс. Про це повідомляє Anadolu. «Нещодавнє рішення США щодо Єрусалима є частиною безперервних спроб вирішити палестинське питання в рамках так званої операції століття, - заявив глава політбюро ХАМАС



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План США передбачає організацію столиці Палестини в передмісті Єрусалиму

Білий дім виступив з пропозицією до палестинського руху ХАМАС перенести столицею Палестини в передмістя Єрусалима - Абу-Діс.

Про це повідомляє Anadolu.

«Нещодавнє рішення США щодо Єрусалима є частиною безперервних спроб вирішити палестинське питання в рамках так званої операції століття, - заявив глава політбюро ХАМАС Ісмаїл Ханія.

За його словами, план США передбачає організацію столиці в Абу-Дісі та з'єднання його мостом з районом Храмової гори, щоб гарантувати безперешкодний доступ мусульман до Єрусалима.

Абу-Діс розташований біля східної частини міста, де є основні святині - відстань від його центру до Храмової гори становить трохи більш ніж кілометр.

Також передбачається, що сам район Храмової гори буде розділений на три частини (для мусульман, юдей і християн).

Ханія додав, що комплексна пропозиція США включає налагодження ситуації в секторі Газа шляхом проведення там політичних реформ.

Напередодні в Ізраїлі заявили, що 10 країн готові перенести посольство до Єрусалиму.

21 грудня Генасамблея ООН закликала не змінювати статус Єрусалима. За резолюцію проголосували 128 країн. Дев'ять держав, однією з яких була Гватемала, виступили на підтримку Вашингтона.

Раніше Сполучені Штати ветували резолюцію ООН, яка вимагала від президента Дональда Трампа скасувати його рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Посол США в ООН Ніккі Гейлі застерегла, що Сполучені Штати запам’ятають тих, хто голосував проти, як вона висловилася, вибору американського народу щодо Єрусалима.

За проект резолюції щодо Єрусалима, попри позицію офіційного Вашингтона, висловилися всі інші члени РБ ООН.

Україна підтримала проект резолюції Ради Безпеки ООН щодо статусу Єрусалима, заблоковану під час голосування делегацією США, оскільки послідовно виступає за необхідність дотримання норм міжнародного права.

Джерело: Укрінформ