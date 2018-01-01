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    Ізраїль ускладнив процедуру рішень з земельних питань в Єрусалимі

    Парламент Ізраїлю схвалив законодавство, спрямоване на те, щоб уряду було складніше передати палестинцям частини Єрусалиму
    Уряд Ізраїлю схвалив законодавство, яке вимагає двох третин голосів парламенту для затвердження будь-якої передачі земель Єрусалиму. Про це повідомляє AFP. «Парламент Ізраїлю у вівторок остаточно схвалив законодавство, спрямоване на те, щоб уряду було складніше передати палестинцям частини Єрусалиму в рамках будь-якої майбутньої
    • Сьогодні, 07:58
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    Парламент Ізраїлю схвалив законодавство, спрямоване на те, щоб уряду було складніше передати палестинцям частини Єрусалиму

    Уряд Ізраїлю схвалив законодавство, яке вимагає двох третин голосів парламенту для затвердження будь-якої передачі земель Єрусалиму.

    Про це повідомляє AFP.

    «Парламент Ізраїлю у вівторок остаточно схвалив законодавство, спрямоване на те, щоб уряду було складніше передати палестинцям частини Єрусалиму в рамках будь-якої майбутньої мирної угоди», - йдеться у повідомленні.

    Наголошується, що законопроект, за який проголосували 64 депутати, є останнім ударом по надіях на врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту. Згідно з ним, будь-яка передача земель, які розглядаються Ізраїлем як частина Єрусалиму, вимагатиме від парламенту дві третини голосів - 80 із 120.

    Як відомо, ізраїльсько-палестинський конфлікт навколо Єрусалиму ускладнився після того, як на початку грудня 2017 року президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і доручив перенести туди американське посольство з Тель-Авіва.

    Ввечері 1 січня повідомлялося, що військові Ізраїлю засікли пуск ракети з сектора Газа по території країни.

    Нагадаємо: обстріли ізраїльської території з сектора Газа почастішали після рішення США визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

    Відповідальність за обстріли Ізраїль покладає на правлячий в секторі Газа ісламістський рух ХАМАС.

    Раніше, Білий дім виступив з пропозицією до палестинського руху ХАМАС перенести столицею Палестини в передмістя Єрусалима - Абу-Діс.


    США Ізраїль депутати посольство
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