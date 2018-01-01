Ізраїль ускладнив процедуру рішень з земельних питань в Єрусалимі

Парламент Ізраїлю схвалив законодавство, спрямоване на те, щоб уряду було складніше передати палестинцям частини Єрусалиму

Уряд Ізраїлю схвалив законодавство, яке вимагає двох третин голосів парламенту для затвердження будь-якої передачі земель Єрусалиму.

Про це повідомляє AFP.

«Парламент Ізраїлю у вівторок остаточно схвалив законодавство, спрямоване на те, щоб уряду було складніше передати палестинцям частини Єрусалиму в рамках будь-якої майбутньої мирної угоди», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що законопроект, за який проголосували 64 депутати, є останнім ударом по надіях на врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту. Згідно з ним, будь-яка передача земель, які розглядаються Ізраїлем як частина Єрусалиму, вимагатиме від парламенту дві третини голосів - 80 із 120.

Як відомо, ізраїльсько-палестинський конфлікт навколо Єрусалиму ускладнився після того, як на початку грудня 2017 року президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і доручив перенести туди американське посольство з Тель-Авіва.

Ввечері 1 січня повідомлялося, що військові Ізраїлю засікли пуск ракети з сектора Газа по території країни.

Нагадаємо: обстріли ізраїльської території з сектора Газа почастішали після рішення США визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Відповідальність за обстріли Ізраїль покладає на правлячий в секторі Газа ісламістський рух ХАМАС.

Раніше, Білий дім виступив з пропозицією до палестинського руху ХАМАС перенести столицею Палестини в передмістя Єрусалима - Абу-Діс.



