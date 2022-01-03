В Ізраїлі починають вводити четверту дозу вакцини від коронавірусу

Ізраїль є лідером з вакцинації у світі

Ізраїль став однією з перших країн світу, де була запроваджена четверта доза вакцини від Covid-19

Ізраїль схвалив масштабне застосування четвертої дози вакцини від коронавірусу. Тепер усі люди віком від 60 років, а також медичний персонал мають пройти ще одну вакцинацію, заявив глава ізраїльського уряду Нафталі Беннет у неділю, 2 січня, на пресконференції в Єрусалимі. Про це повідомляє DW.

Міністерство охорони здоров'я затвердило дозвіл на четверту дозу вакцини через поширення штаму «Омікрон».

«Хвиля «Омікрону» вже тут, і ми маємо захистити себе», – підкреслив Беннет.

Таким чином, Ізраїль став однією з перших країн світу, де була запроваджена четверта доза вакцини від Covid-19. Четверта кампанія вакцинації була поширена на мешканців будинків для людей похилого віку та пацієнтів геріатричних центрів в Ізраїлі.

Згідно з оприлюдненим у неділю повідомленням ізраїльської влади, за останні сім днів кількість нових випадків зараження коронавірусною інфекцією зросла в країні на 195% порівняно з попереднім тижнем. У неділю було виявлено 4206 випадків зараження.

Беннет попередив, що незабаром кількість заражень може зрости до «50 тис. випадків на добу». Прем'єр-міністр Ізраїлю закликав усіх дорослих та дітей у країні пройти вакцинацію проти коронавірусу.

Із 9,2 млн мешканців Ізраїлю понад 4 млн. вже отримали три дози вакцини від коронавірусу. З початку пандемії в країні було зареєстровано майже 1,4 млн випадків зараження Covid-19, з яких 8244 закінчилися летально.

Раніше, у грудні в медичному центрі Шиба неподалік Тель-Авіва тестували введення четвертої дози вакцини від коронавірусу.

В Україні наразі бустерна доза вакцини рекомендована для введення медичним працівникам та працівникам будинків інтернатного типу після шести місяців завершення базового курсу щеплення.

МОЗ пояснив різницю між бустерною та додатковою дозою Covid-вакцини. Бустерна доза вакцини проти коронавірусу потрібна для посилення її ефективності, а додаткова – для убезпечення хворих, яким дві дози можуть не дати належного захисту.

До слова, на території України планують виготовляти вакцину CoronaVac. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

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