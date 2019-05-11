У Сирії через поновлення боїв припиняють роботу гуманітарні організації



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За даними ООН, свої будинки в зоні конфлікту з кінця квітня залишили вже 180 тисяч людей

Роботу призупинили не менше 16 організацій, включно з Міжнародною продовольчою програмою.

Міжнародні гуманітарні організації призупинили роботу на північному заході Сирії через поновлення бойових дій і бомбардувань у провінціях Хама та Ідліб. Про це повідомляє відомство ООН з координації гуманітарної допомоги, інформує Радіо Свобода.

Зазначається, що роботу призупинили не менше 16 організацій, включно з Міжнародною продовольчою програмою.

За даними ООН, свої будинки в зоні конфлікту з кінця квітня залишили вже 180 тисяч людей. Під час бомбардувань з боку сирійських урядових військ і російської авіації були зруйновані школи і лікарні.

Сирійський центр моніторингу прав людини зі штаб-квартирою у Великій Британії повідомляє про бої між військами Башара Асада та збройною опозицією на півночі провінції Хама і півдні провінції Ідліб. За даними спостерігачів, 10 травня загинули щонайменше 10 мирних жителів. Війська Асада намагаються наступати.

Офіційний Дамаск і Росія звинувачують у порушенні режиму припинення вогню радикальне ісламістське угруповання «Хайят Тахрір аш-Шам», яке контролює частину території Ідліб.

Міністр оборони Туреччини 10 травня закликав сирійські війська завершити наступ, а Росію – вплинути на Дамаск. У вересні 2018 року Туреччина і Росія домовилися, що в Ідлібі дотримуватиметься перемир’я.

Нагадаємо, вже 12 день авіація РФ продовжує бомбардування північно-західної частини Сирії.