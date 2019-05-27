Ізраїль обстріляв територію Сирії, є загиблі
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Ізраїльська ракета влучила у військовий автомобіль
У понеділок, 27 травня, Армія оборони Ізраїлю обстріляла сирійську провінцію Ель-Кунейтра.
За даними сирійського державного агентства Sana, ізраїльська ракета влучила у військовий автомобіль. В результаті загинув військовослужбовець і ще один отримав поранення.
У ЦАХАЛі підтвердили інформацію про повітряний удар по Сирії.
За версією ізраїльської сторони, з сирійської ППО обстріляли літак ВПС Ізраїлю, який перебував в повітряному просторі Ізраїлю. Ізраїльські сили відповіли ударом по установці протиповітряної оборони.
Раніше повідомлялося, що міжнародні гуманітарні організації призупинили роботу на північному заході Сирії через поновлення бойових дій і бомбардувань у провінціях Хама та Ідліб.
Джерело: Еспресо ТВ