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    У світі

    Ізраїль обстріляв територію Сирії, є загиблі

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    Ракетний обстріл, архівне фото - Ізраїль обстріляв територію Сирії, є загиблі
    Ракетний обстріл, архівне фото

    Ізраїльська ракета влучила у військовий автомобіль

    У понеділок, 27 травня, Армія оборони Ізраїлю обстріляла сирійську провінцію Ель-Кунейтра.

    За даними сирійського державного агентства Sana, ізраїльська ракета влучила у військовий автомобіль. В результаті загинув військовослужбовець і ще один отримав поранення.

    У ЦАХАЛі підтвердили інформацію про повітряний удар по Сирії.

    За версією ізраїльської сторони, з сирійської ППО обстріляли літак ВПС Ізраїлю, який перебував в повітряному просторі Ізраїлю. Ізраїльські сили відповіли ударом по установці протиповітряної оборони.

    Раніше повідомлялося, що міжнародні гуманітарні організації призупинили роботу на північному заході Сирії через поновлення бойових дій і бомбардувань у провінціях Хама та Ідліб. 

    Джерело: Еспресо ТВ

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