ЄБРР ніколи не заявляв про неготовність фінансувати ДТЕК Ахметова – офіційна заява банку

ЄБРР ніколи не заявляв про неготовність фінансувати ДТЕК Ахметова

ЄБРР офіційно спростував недостовірну інформацію у ЗМІ про начебто небажання працювати з ДТЕК Ахметова

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) направив офіційний лист в італійську газету Corriere della Sera з вимогою спростувати опубліковану нею неправдиву інформацію про начебто небажання банку співпрацювати з ДТЕК Ріната Ахметова. Відповідне повідомлення ЄБРР опублікувала сама італійська газета.

«Прізвище Ахметов під час розмови з журналістом жодного разу не згадувалося», – йдеться в офіційному листі банку.

В ЄБРР розчаровані перекручуванням слів директорки банку. «ЄБРР вважає, що стаття Федеріко Фубіні, опублікована 24 листопада, не відповідає суттєвій підтримці інституцією України та її енергетичного сектору з початку широкомасштабної загарбницької війни проти країни на початку 2022 року», – йдеться в листі.

Нагадаємо, напередодні італійська газета опублікувала статтю з посиланням на керівницю ЄБРР, яка начебто повідомила про відмову банку працювати з ДТЕК для відновлення зруйнованої Росією енергетики.

В ДТЕК таке повідомлення назвали таким, що не відповідає дійсності, особливо з огляду на успішну співпрацю компанії з західними фінансовими інститутами та нещодавнім рішенням Єврокомісії і Уряду США про виділення компанії $112 млн.