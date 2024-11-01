Уряд призначив міністру закордонних справ нового заступника

Олександр Міщенко очолив посаду в МЗС

Сьогодні, 1 листопада, уряд призначив Олександра Міщенка новим заступником міністра закордонних справ. Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Олександр Міщенко здобув освіту в Донецькому вищому військово-політичному училищі інженерних військ і військ зв’язку у 1985 році, а у 1995 році закінчив Львівський національний університет за спеціальністю «право».

З 1993 року Міщенко перебуває на дипломатичній службі, де займав різні посади, зокрема був генеральним консулом України в Стамбулі, радником-посланником в українському посольстві у Польщі, а також обіймав посаду посла в Туреччині, Австралії та Азербайджані.

У 2019 році Міщенка призначили послом України в Латвії, але у квітні 2023 року він залишив МЗС і став радником із міжнародних питань заступниці голови Верховної Ради Олени Кондратюк.

Нагадаємо, що раніше Кабінет Міністрів призначив Мар’яну Бецу заступником міністра закордонних справ України. До 2018 року Беца була спікеркою МЗС, а з 2018-го до 2023-го – послом України в Естонії.

Також нещодавно Кабінет міністрів призначив Юлію Кіріллову заступницею міністра у справах ветеранів України.

Раніше Кабінет міністрів призначив Едема Адаманова заступником міністра охорони здоров’я України. Також Олександра Семенця назначили заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, а Сергія Білецького – державним секретарем Міністерства розвитку громад та територій України.