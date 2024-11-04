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Валерій Чалий Політик, дипломат, громадський і державний діяч

Не все залежить від президентських виборів у США

glavcom.ua
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5 листопада 2024 року у США відбудуться вибори президента
фото: AP

Ключові фактори, які вплавають на розвиток геополітичної ситуації у світі 

Розвиток геополітичної ситуації у світі залежить не стільки від результатів виборів у США, як від багатьох інших ключових факторів, серед яких:

• 1 •

Здатність Європейського Союзу, та європейської частини НАТО (включно з Україною) швидко перебрати на себе (що Україна вже зробила) більшу частку відповідальності за європейську безпеку в умовах зменшення донорства США.

• 2 •

Готовність і спроможність істеблішменту США повернути єдність стосовно національних інтересів своєї країни та ключових пріоритетів у зовнішній сфері.

• 3 •

Динаміка економіки та технологічного й соціального розвитку Китаю та її співпадіння/неспівпадіння з експансіоністськими цілями комуністичного керівництва.

• 4 •

Швидкості деградації/посилення країн , які хочуть остаточно зруйнувати ще недавно більш-менш працюючу міжнародну систему та співіснування за правилами, не пропонуючі фактично нічого, крім гострих конфліктів чи повернення до двополюсного антагоністичного та конфронтаційного порядку існування міжнародної системи.

• 5 •

Дати випробування/застосування після довгої паузи тактичної ядерної зброї та реакції на такий крок ключових світових гравців.

• 6 •

Поява/не поява потужних національних та світових лідерів на тлі сьогоднішньої неадекватності багатьох керівників країн існуючим та потенційним загрозам й викликам та зростаючого впливу розкручених інформаційно осіб другого плану.

• 7 •

Спроможність людей усвідомити загрози швидкої соціальної деградації (включно з провідними країнами) та популізму в його гіршому прояві.

• 8 •

Усвідомлення/не усвідомлення всім людством планетарних загроз і пріоритету обʼєднання задля їх подолання чи недопущення, зокрема, потенційної катастрофи в умовах передачі все більшої відповідальності системам на основі штучного інтелекту, які динамічно розвиваються.

• 9 •

Нездатність утриматись від гонитви озброєнь у космосі та розвʼязання третьої світової війни в кіберпросторі.

• 10 •

Часу прильоту несподіваного й потужного «чорного лебедя», який може перевернути всю піраміду викликів та загроз.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: США вибори політика вибори у США Україна Європейський союз

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Валерій Чалий

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