У РФ затримано громадянина Вірменії: росіяни вважають, що він воював на боці ЗСУ

В аеропорту «Домодєдово» при спробі в'їхати на територію Росії затримано громадянина Вірменії

В аеропорту «Домодєдово» при спробі в'їхати на територію Росії затримано громадянина Вірменії Армена Баляна. Російські спецслужби вважають, що він воював на боці Збройних сил України. Про це повідомляє Слідчий комітет Росії.

Як йдеться у заяві відомства, у листопаді 2022 року Балян через кордон із Молдовою прибув до України, де «у складі підрозділів територіальної оборони» брав участь у бойових діях на території Донецької, Луганської та Херсонської областей.

У серпні 2024 року в Росії йому було заочно звинувачено в найманстві й оголошено в розшук. Затримали чоловіка ще у жовтні, «при спробі проникнення на територію» Росії.

Як стверджується, Балян визнав провину та «дав вичерпні свідчення». Басманний районний суд Москви відправив його до СІЗО.

Нагадаємо, суд на Далекому Сході Росії в п’ятницю, 1 листопада, визнав колишнього співробітника консульства США Роберта Шонова винним у нібито незаконній та прихованій співпраці з урядом США з метою завдання шкоди національній безпеці Росії. ФСБ Росії затримала Шонова у Владивостоці у травні 2023 року, звинувативши його в отриманні грошей за приховане передання американським дипломатам інформації, яка потенційно могла завдати шкоди Росії.

Нині триває 987-й день повномасштабної війни в Україні.