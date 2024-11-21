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Удар міжконтинентальною ракетою. Захаровій під час брифінгу заборонили коментувати атаку

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Удар міжконтинентальною ракетою. Захаровій під час брифінгу заборонили коментувати атаку
Захарова не коментувала атаку РФ на Дніпро, адже їй заборонили це робити
фото: скріншот з відео

Сьогодні окупанти вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою

Прессекретарю МЗС РФ Марії Захаровій під час брифінгу зателефонували та заборонили коментувати удар міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру. Відповідне відео публікує Nexta Live.

Марії Захаровій під час брифінгу зателефонували, але вона не відійшла від мікрофонів, тому їх розмова була чутна усім.

«Машо, удари балістичними ракетами, про що заборонили говорити, дійсний ще», – сказав співрозмовник. На що Захарова відповіла: «Так, добре. Дякую».

Нагадаємо, що сьогодні, 21 листопада, окупанти вперше вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою «Рубіж».

Повітряні сили ЗСУ зауважували, що Росія атакувала Дніпро ракетами різних типів. Зокрема, з Астраханської області РФ було запущено міжконтинентальну балістичну ракету.

Як повідомлялося, точні характеристики РС-26 «Рубіж» залишаються невідомими. Проте, за оцінками, її стартова маса становить 40-50 тонн, дальність сягає 6 тис. км, а ракета може нести чотири роздільні бойові блоки потужністю 0,3 Мт кожен, аналогічні до тих, що встановлюються на РС-24 «Ярс».

Існує припущення, що «Рубіж» може бути оснащений гіперзвуковим плануючим блоком типу «Авангард». Також зазначається, що вона призначена для доставки ядерних зарядів.

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Теги: росія росіяни МЗС Україна війна Дніпро ракета російська ракета

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